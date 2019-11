Thomas Brønd. Foto: Anders Kamper

Træner forlænger med TMS

Sport DAGBLADET - 20. november 2019 kl. 07:42 Af Anders Kamper

TMS Ringsted har allerede nu fået ro på trænersiden på kvindeholdet helt frem til sommeren 2020.

Ikke uventet er det den nuværende træner, Thomas Brønd, der har forlænget sin aftale med klubben.

Thomas Brønd overtog ansvaret for holdet midt kort før jul sidste, hvor holdet lå til direkte nedrykning fra 1. divion grundet svigtende resultater under Dennis Jensen.

Derefter var det Brønds opgave at redde kastanjerne ud af ilden, og med et fornemt forår lykkedes det - til sidst via kvalifikationskampe mod Lyngby.

Nu ligger det så fast, at Brønd fortsætter i TMS en tid længere frem.

- Vi har valgt at forlænge med Thomas fordi vi gerne vil forsætte den nuværende sammensætning af trænerteamet »Thomas Brønd og Per Wulff«. Dette match ser vi som et af de bedste træner teams i 1. division og samtidig vil vi gerne forsætte det gode projekt, hvor der gives plads til nye unge talenter. Fremtiden tegner godt, og jeg glæder mig personligt til, at se potentialet blive forløst og hvad det bibringer af sportslige resultater i de kommende sæsoner, siger TMS Ringdteds dameansvarlige og direktør for TMS Ringsted A/S, Jørgen Pedersen.

- Jeg glæder mig meget til at arbejde videre med holdet. Vi er nu i gang med at stabiliseres os i 1 division og vil gerne bygge på. I TMS Ringsted er der nogle meget flotte rammer for damehåndbolden og det tiltaler mig meget at setuppet er så flot som det er, jeg vil mene at det er det bedste som vi finder i 1 division på Sjælland. Med min forlængelse er der ro på processen og kontinuiteten, og vi kan nu bruge de næste to år til at bygge på, siger Brønd selv.

- Jeg er sikker på, vi kan fortsat være med til at tilbyde fantastiske muligheder for spillerne på Sjælland under ordnede forhold og super rammer, hvilket kun kan betyde at det er attraktiv at være spiller i TMS Ringsted.