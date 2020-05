Greve-træner Anders Kristiansen. Foto: Anders Kamper

Træner: DM-medaljer er ikke vigtige

Sport DAGBLADET - 14. maj 2020 Af Anders Kamper

Træneren for Greves Ligahold i badminton, Anders Kristiansen, ser positivt på, at der nu kan spilles Final-4 i Brøndby Hallen i juni. Men derfra og så til, om det er et godt produkt, der kan leveres, er der et stykke, mener han.

- Jeg kender ikke alle omstændigheder endnu, men hvis udlændingene kan komme, så giver det god mening, og så er der ingen grund til ikke spille, hvis vi overholder alle regler, siger træneren, der ikke har trænet sine spillere i to måneder, da han er hjemsendt.

Anders Kristiansen er stadig hjemsendt, og han har derfor ikke været i kontakt med spillerne for at få deres syn på finalerne og om det praktisk kan lade sig gøre at de dem til Danmark.

- Jeg kan ikke gøre så meget nu, når jeg er hjemsendt, så der er en del spørgsmål, der skal besvares fra dem. Jeg kan og må ikke foretage mig noget, når jeg ikke er kaldt på arbejde.

- Hvis holdene ikke kan få deres udlændinge hjem, så bliver det ikke en god begivenhed sportsligt. Folk hungrer efter livesport, og så må det blive på det niveau, det kan, og så bliver det ikke for at kåre en danmarksmester, men for at sende noget live-badminton i tv blandt de bedst mulige.

I starten af corona-tiden fik spillerne i Greve tilsendt træningsprogrammer, men efter at Anders Kristiansen blev hjemsendt, har han ikke foretaget sig noget og kender derfor ikke spillernes fysiske tilstand.

- Hvis spillerne kan træne en måned, så kan det blive rimelig godt, men det bliver ikke nogen topform, de møder frem i. Det bliver lidt noget mærkeligt noget, men jeg håber bare, det bliver et okay produkt, vi kan levere i tv. Snakken om titler og alt det er sekundært i denne sammenhæng. Det er en bi-ting, siger Greve-træneren, der stopper efter denne slson og tager til Roskilde.

Han erstattes af Peter R. Jensen, der kommer fra Holbæk.