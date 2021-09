Bare 14 minutter er der røget på tiden på 34 år. Tove Schultz-Lorentzen løber hurtigt.Privatfoto

Tove er ikke til at slå

Sport DAGBLADET - 22. september 2021 kl. 20:16 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Da Tove Schultz-Lorentzen i søndags ved frokosttid krydsede målstregen i det københavnske halvmaraton på Øster Allé ved Parken, var det ikke blot som dansk mester i aldersklassen for 60-65-årige.

Tiden på 1 time, 29 minutter og 52 sekunder rakte også til en dansk rekord i klassen for den 61-årige IK Hellas-løber, der ikke kan kategoriseres som en helt almindelig motionsløber.

61-årige Tove Schultz-Lorentzen løber djævelsk hurtigt, og et blik på hendes tider afslører en fortid som konkurrenceatlet for hendes tidligere klub, Sparta, tilbage i 80´erne. Her var der fart på.

Tilbage den 1. maj 1987 løb hun en halvmarathon i 1.15.53, og nu, 34 år efter, går det blot 14 minutter langsommere.

- Jeg løb meget dengang, men stoppede lidt, da vi skulle have børn og arbejde, og da børnene var ved at være store, begyndte jeg at træne igen. Landevejen trak. Jeg kan godt li´ at løbe - det er en dejlig måde at bevæge sig på. Jeg får renset hovedet, og så skal man også motionere lidt for at holde forfaldet for døren, som Tove Schultz-Lorentzen udtrykker det.

Hos hende går det ret godt - der er ikke mange overflødige gram at slæbe rundt på.

- Jeg siger ikke, man skal løbe, men man må finde på et eller andet, cykle eller fitness. I min alder må man gøre lidt. Jeg tror på, at man holder lidt længere, hvis man holder sig nogenlunde i form, lyder mantraet.

Over årene er det blevet til ikke så få sejre op gennem klasserne for Tove Schultz-Lorentzen, og blandt dem vægter EM-guldet i 2017 på 10.000 på bane ret højt.

Hvad betyder det for dig at vinde?

- Det er altid rart at vinde, men det betyder mere for mig at løbe hurtigt. Jeg vil hellere løbe hurtigt og blive nummer 10 end at løbe langsommere og vinde. Det er ikke sjovt at løbe en konkurrence og vinde, fordi der måske ikke er så mange med. Jeg går op i at løbe hurtigt.

Fordi..

- Det er bare skægt at løbe hurtigt. Det er en cirkushest-ting fra dengang, jeg løb meget. Jeg har ikke decideret noget mål med tiderne, men jeg vil godt løbe så hurtigt jeg kan. 1.30 på en halvmarathon er jo en gylden grænse, og det er hurtigt, selv om jeg har løbet hurtigere end det for mange år siden.

I 2017 løb Tove Schultz-Lorentzen 1.27,10 i Cph Half i 55-59 års-klassen med klubkammeraten Else Marie Ammentorp fem minutter efter som nummer to. I søndags var Spartas jernlady, Kerstin Thiele, tre minutter og 20 sekunder efter.

Siden 2012 har Tove Schultz-Lorentzen stillet op for IK Hellas, efter at familien flyttede fra København til Roskilde, og i dag pendler hun til hovedstaden for at passe jobbet som jurist i Danske Rederier.

Hvad er dit næste løb?

- Det ved jeg ikke. Jeg har ingen tilmeldinger i kalenderen. Jeg plejer at løbe et halvmarathon om foråret og et om efteråret, og derimellem nogle 10 km løb og veteranturneringen på bane. Jeg ved ikke, om jeg skal løbe flere maratonløb, men 10 km og halvmaraton er mine favoritdistancer, fortæller den danske mester og nu rekordholder på de 21,094 kilometer.Tove