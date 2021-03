TTH-træner Søren Hansen - her i kampen mod Skjern sidste uge - vil ikke dæmpe sig på bænken, hvis han er utilfreds med dommerne i en kamp. Foto: Anders Kamper

Toptræner vil ikke holde mund: - Dommerne er robuste nok

Sport DAGBLADET - 03. marts 2021 kl. 10:35 Af Anders Kamper

For et par uger gik GOG´s herreliga-træner Nicolej Krickau ud og sagde, at nu skal det være slut med at kritisere dommerne med verbale skidtspande under kampene.

Det skete efter kampen mod TTH Holstebro, hvor han bagefter havde en følelse af at være gået over stregen.

- Nu skal det være slut, sagde GOG-træneren.

- Jeg må sande, at jeg går hjem fra sådan en kamp og har ondt i maven af at kigge på Per Olesen. Én af vores mest erfarne dommere var på grænsen til at være ked af det, og han var både stresset og modløs. Han dømmer ting i det sidste kvarter, fordi han føler sig personligt ramt, tror jeg. Menneske til menneske kan jeg ikke leve med, at vi har bragt et voksent menneske i den situation, sagde Krickau.

I netop TTH Hostebro får det ikke cheftræner Søren Hansen til at ændre opførsel under kampene.

- Jeg kommer ikke til at lave om på, hvordan jeg agerer overfor dommerne. Det må ikke være personligt eller blive forfølgelse, og jeg synes faktisk ikke, der er noget stort problem, selv om Krickau siger, som han gør.

- Jeg synes, det meste foregår i en god tone, og jeg synes, det er lidt en storm i et glas vand, siger Søren Hansen.

Hvorfor, når nogle dommere ser ud til at være personligt berørt?

- Nogle, ja, men jeg synes faktisk, at man nedgør dommerne en smule her. De er robuste nok til det, når bare det ikke bliver personligt. Jeg efterlyser en mere »normal« linje fra dem i kampene, hvor der ikke er den store forskel på, hvem der dømmer. Det ville give ro. De tomme haller gør også, at man kan høre alt, siger Søren Hansen, der har rødder i Ringsted, men skiftede til TTH i 2007, hvor han spillede, inden han blev træner samme sted flere år efter.

- Det vigtigste er, at vi trænere ikke må blive personlige eller forfølge dem, men vi skal have lov til at komme med udbrud og vise passion. Håndbold er et spil med mange fifty-fifty-kendelser, og så vil den ene side hele tiden være utilfreds.

- Jeg synes, vi har respekt for vores dommerne, og jeg kan ikke komme på en situation, hvor jeg ikke har vist dem respekt, men vi skal have lov til at reagere på en kendelse. Det gør ikke dommeren til et dårligere menneske eller at jeg ikke kan lide vedkommende. Når vi spiller, er det vores arbejde, og vi bliver målt på resultater. Krickau bliver fyret, hvis han taber for mange kampe, og det er vigtigt for ham og klubben, og så reagerer han, hvis han synes, dommerne har for stor indflydelse på kampenes resultater, siger TTH-træneren.

- Grænsen går ved, om man kommer med et udbrud på en kendelse eller om man bliver ved med at brokke sig - og især, hvis det bliver personligt. Det hører ingen steder hjemme, og dommerne har jo redskabet at give en to minutters udvisning til bænken, hvis det bliver for voldsomt. Så lover jeg dig for, at træneren, holdet og klubben bliver kede af det, for det rammer holdet, siger Søren Hansen, der kommer til Ringsted lørdag aften for at møde TMS.