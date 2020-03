Toptændte TMS'ere

Til endnu en kamp, der kan sende Ringsted-holdet op i fineste selskab. Uafgjort er nok denne gang - og som flere forklarede det gode humør; for en uge siden regnede alle med, at TMS skulle slå Roskilde for endegyldigt at sikre sig 1. divisons førsteplads, så søndagens skuffende 25-25 resultat hos HEI har egentlig gjort godt.