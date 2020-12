Topscorer forlader TMS Ringsted

Morten Jensen er tabt for Liga-klubben TMS Ringsted.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside - en nyhed, der blev lagt op

netop som slutsignalet lød tirsdag aften, da GOG havde vundet 33-31 over TMS i Ringsted.

- Jeg har været, og er fortsat, sindssyg glad for at være i TMS Ringsted. Tingene fungerer i klubben, træningen med 1. holdet er god, ligesom det er fedt at træne med de unge mennesker fra 2. holdet og U19 – Der er masser af talent i klubben. Det var et svært valg for mig at skulle skifte klub, men jeg har store ambitioner med håndbolden, og er kommet frem til, at den næste klub skal være en klub, som pt. befinder sig højere oppe i ligaen. Lige nu tænker jeg ikke mere på klubskiftet, men 100% på de resterende kampe for TMS Ringsted. Det er vigtigt for mig at aflevere et hold i HTH Ligaen, det har min fulde fokus, indtil målet forhåbentlig er noget en gang i maj, siger Morten Jensen til klubbens hjemmeside.

Fredag eftermiddag kunne TV2 fortælle, at Morten Jensens nye klub er Skanderborg, men det ville hverken hovedpersonen selv eller klubben bekræfte.