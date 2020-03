Martin Koch er med for fuld tryk igen fredag hjemme mod Vendsyssel.

Topscorer er frisk igen

- Jeg måtte melde fra til træningen både fredag og lørdag op til Vejlekampen. Jeg var blevet forkølet og sløj, og derfor blev jeg hjemme i sengen for at blive klar til kampen, fortæller Martin Koch Helsted til HB Køges hjemmeside.

- Det var helt fair, at Auri valgte, at jeg skulle starte på bænken efter et par dage i sygesengen. Nu er jeg helt på toppen igen, og er tændt og klar til årets første hjemmekamp på fredag mod Vendsyssel, siger topscoreren med 10 mål, der kom på banen sidst i kampen mod Vejle.