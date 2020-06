Topscorer: - Hårdt at være bundhold

HB Køges topscorer Martin Koch Helsted sørgede for sikre sit hold sejren på 1-0 i tirsdag aftens hjemmekamp mod Kolding IF. Her scorede han efter 94 minutter og måtte vente to minutter på, at dommer Jesper Nielsen fik ordnet feltet efter udvisningen af Morten Hansen. Han svingede sin ene arm i ansigtet på Jubril Adedeji, og det blev takseret til straffespark.

- Der løb tanker gennem hovedet, som ikke var: Hvad nu, hvis jeg brænder? Jeg ville bare have sejren, og det betyder alt for klubben at få de tre point. Jeg havde positive tanker om det - også selv om Kolding-spillerne kom med smarte bemærkninger om, at det var fair play, hvis jeg skød forbi mål, og keeperen skulle også lige hen og røre ved bolden - den slags. Jeg holdt hovedet koldt, sagde Koch bagefter.

- Det er hamrende vigtigt, det her - både for holdet og klubben, men også for vores point, så det rykker noget mere. Man kunne mærke i omklædningsrummet, at denne sejr betyder noget ekstra. Det er hårdt at ligge i bunden, og jeg kan mærke, at følelserne kommer frem i mig nu. Når man mærker lettelsen over en vigtig sejr, så bliver jeg ramt af følelserne. Det er fedt at træne hver dag og spille kampe, men det er nu, jeg kan mærke, at det er hårdt at ligge dernede, siger topscoreren.