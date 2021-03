Topholdet var effektivt

Holdet fra Farum lagde ud i et voldsomt tempo, men andet end et par smågiftige indlæg, som HB Køge-keeper Kaylan Marckese havde sikkert greb om blev det ikke, og efter to et halvt minut sendte de blå/sortes Cecilie Buchberg en flad bold op i midten af banen. Den amerikanske frontløber Stephanie Ribeiro syntes så klart på den kriminelle side af en offside, men linjedommerens flag forblev nede langs siden og hoveddommer Niclas Gomes fandt ikke anledning til at underkende sin kollega, så Ribeiro smuttede direkte mod mål og fra kanten af feltet afsluttede hun fladt og lige udenfor Adelaide Gays rækkevidde - og lige på den målgivende side af fjerneste stolpe til 1-0.