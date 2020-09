KFUM-træner Stefan Håkansson er glad og tilfreds. Foto: Anders Kamper

Top-tilfreds oprykker-træner

Sport DAGBLADET - 14. september 2020 kl. 13:08 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udover, at Vanløse scorede to gange, så havde Roskilde KFUM´s træner Stefan Håkansson ikke meget at klage over efter kampen og sejren på 4-2 lørdag eftermiddag over Vanløse.

2. divisions-oprykkerne imponerede med stor boldbesiddelse og mange chancer kampen over, kom foran hele 3-0, og var så ved at sætte det over hele styr, da Vanløse scorede to gange og skabte spænding om resultatet.

Den fjernede Luka Dumic til sidst, så KFUM vandt 4-2 i en kamp, hvor Micki Kold Nagel udgik med en hjernerystelse og Robert Larsen blev udvist for to advarsler. Begge er således ikke med lørdag hjemme mod AB.

- Vi har styr på det, men vi ser skidt ud i de to situationer, hvor Vanløse scorer, og der mangler vi indgreb fra vores målmand. Overordnet set er det bare fuldstændig fortjent, at vi vinder kampen. Vi havde fuldstændig kontrol over kampen og skulle have ført større ved halvleg og bagefter også. Vi lukker Vanløse godt ned, og de må ty til god, gammel engelsk fodbold med lange bolde, og de havde deres muligheder der, men vi lukkede det fantastisk godt ned. Det er vores egen skyld, at det bliver spændende, men resultatet kan man ikke sige noget til, siger Stefan Håkansson.

Kommer det bag på dig, at I havde så godt styr på dem?

- Nej. Vi kendte dem rigtig godt, og jeg har analyseret på dem og hvad deres styrker og svagheder er. Dem fik vi udstillet - hvad deres udviklingsområder er. Inden kampen sagde jeg til spillerne, at alle kan slå alle i rækken, og det handler om at være der på dagen. Vi var der generelt meget mere i dag end i de tidligere kampe. Trinene er gået opad for os uge for uge, og vi haft 14 fantastiske træningsdage, hvor niveauet og intensiteten har været høj. Tændingen har næsten været for stor, så vi har måttet skrue den lidt ned, men vi fandt vores spændingsniveau perfekt til denne kamp, og mange spillere gør det godt og klogt. Vi får jo også nogle udfordringer undervejs med en hjernerystelse og en udvisning, som vi løser, så det er jo ikke fordi vi er heldige eller den slags. Vi løser problemerne. Udvisningen er dum, men det er billigt at give et gult kort der. Robert lavede to frispark i kampen, og begge gange fik han gult.

Trods Micki Kold Nagel og Robert Larsen ude tager Stefan Håkansson også den udfordring i stiv arm.

- Vi har rokeret godt rundt, og Lasse (Kjeldsen, red.) gjorde et godt indhold for Micki, selv om han kom ind helt kold. Han havde en god indgriben i sine aktioner og spiller sig godt ind. Det giver ro, at en spiller kommer på den måde, når vi må justere. Jeg er ikke så bekymret, når vi har andre spillere, der kan tage over, siger KFUM-træneren og nævner Jakob Sparholt, Emil Ølvang og Morten Jørgensen som spillere, der kan sendes i aktion.

- Jeg har noget i pipelinen og noget at rykke med.

Morten Jørgensen er der dog endnu ikke helt.

For Stefan Håkansson er sejren over Vanløse beviset på, at hans hold hører til i 2. division.

- Vi lignede et 2. divisionshold, og det gjorde vi et langt stykke ad vejen mod HIK. Jeg er glad for og stolt over det, vi viste, og jeg har rost spillerne for det, siger Stefan Håkansson.

Lørdag kommer AB altså til Lillevang.