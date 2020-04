Simon Hald, der her scorer på et af sine klassiske kontraløb, har været Roskildespiller stort set hele livet. Foto : Thomas Olsen

To fløjspillere fortsætter i Roskilde

Sport DAGBLADET - 06. april 2020 kl. 09:45 Af Kasper Nørgaard Hansen

Roskilde Håndbolds bedste herrer - som fra næste sæson atter vil være at finde i 2. division - har forlænget aftalerne med de to venstrefløje Simon Hald og Kasper Papke. Foreløbig for en enkelt sæson.

Makkerparret er dermed også at finde på holdkortet i den kommende sæson i landets tredjebedste række. Det skriver Roskilde Håndbold i en pressemeddelelsse på sin hjemmeside.

Forlængelserne glæder ikke mindst cheftræner Rasmus Svane, der har følgende skudsmål til de to unge fløje:

- Jeg er meget tilfreds med, at den stærke fløj-duo fortsætter i klubben. Simon Hald har et enormt potentiale, som desværre har været sat lidt i stå i denne sæson pga en alvorlig fodskade.

- Kasper Papke har taget flot over og har udviklet sig meget i denne sæson. Så jeg er meget glad for niveauet og udviklingspotentialet på de to unge spillere, siger Svane i pressemeddelelsen.

Simon Hald har spillet størstedelen af sit håndboldliv i Roskilde, og "ægteskabet" er heldigvis så lykkeligt, at han ikke skulle tænke mange gange over, hvor den kommende sæson skulle spilles:

- Jeg var overhovedet ikke i tvivl om, at jeg skulle trække Roskilde-trøjen over hovedet igen næste sæson. Det er virkelig en fed klub, med en rigtig god klubkultur, og nogle spændende projekter, som jeg selvfølgelig gerne vil være en del af, påpeger Simon Hald.

Også fløjkollega Kasper Papke har spillet ungdomshåndbold i Roskilde Håndbold og fremhæver klubkulturen i Roskilde som »et optimalt udviklingsmiljø«:

- Jeg fortsætter i Roskilde, fordi jeg synes, at klubben gør rigtig meget for os spillere og vores udvikling. Derudover er Roskilde Håndbold en forening med en masse glade mennesker, der elsker sporten. Det har været med til udvikle mig både som menneske og som spiller og derfor var valget om at fortsætte meget nemt for mig, tilføjer Papke.