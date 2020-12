Tilgang fra Schweiz: HØJ henter landsholds-drømmespiller

Tobias Wetzel (24) skifter til HØJ næste sæson. Foto: Stefan Risi, TSV St. Omar. Foto: Stefan Risi

Sport DAGBLADET - 22. december 2020 kl. 14:09 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Sidste sæson prøvede HØJ sig med franske Dorian Vallet, og nu henter klubben en schweizisk landsholdsspiller til næste sæsons trup.

Det drejer sig om den 27-årige Tobias Wetzel, der kommert til fra TSV St. Gallen. Klubben ligger netop nu nummer tre i den bedste række, men har spillet lidt flere kampe ende nærmeste konkurrenter.

Stregspiller Tobias Wetzel ligger nummer 13 på den schweiziske topscorerliste, og han har spillet EHF Cup og Challenge Cup og været udtaget til samling med det schweiziske landshold.

Derfor er HØJ-træner Jesper Fredin mere end tilfreds med, at det er lykkedes at hente Wetzel, selv om det ikke var ham, han var ude efter i første omgang...

- Jeg fik øje på Tobias Wetzel for lidt over et år siden, hvor jeg begyndte at følge TSV St. Gallen tæt. I første omgang var det Bo Spellerberg, jeg fulgte. Men der gik ikke mange minutter, før Tobias havde gjort et stort indtryk på mig og fanget min opmærksomhed. Siden har jeg set rigtig mange af hans kampe, og han har imponeret mig i hver eneste kamp, siger Fredin.

- Tobias er en vanvittig arbejdsom stregspiller. Offensivt er han energisk og bevægelig uden bold, hvor han arbejder stenhårdt for at skabe plads til sig selv eller sine holdkammerater. Han er dygtig til at positionere sig, god til at gribe bolden og er en teknisk stærk afslutter. Med sit lave tyngdepunkt er Tobias meget vanskelig at dække op, hvilket ofte resulterer i straffekast, hvis han ikke scorer, og udvisninger til forsvarsspilleren. Defensivt knokler han hårdt i 4-blokken, og individuelt besidder han en god timing og aggressivitet på sine tacklinger. Tobias har spillet mere eller mindre fuld tid i St. Gallen, hvor han præsterer på et højt niveau uden at falde i intensitet undervejs i kampene. Det er i sig selv imponerende i en fysisk meget stærk Liga, lyder det fra Fredin.

- Jeg mener, at vi med denne signing har gjort et kæmpe scoop, og det vidner om, at HØJ Elite fortsat er i rivende udvikling, selv i en vanskelig tid med begrænsede muligheder for vækst. Jeg er meget glad, stolt og dybt imponeret over, at det er lykkedes at få Tobias Wetzel til HØJ Elite.

Tobias Wetzel selv har haft et ønske om at komme til udlandet, og »og særligt den danske måde at spille håndbold på tiltaler ham. Det tæller bestemt også, at han kan komme til at spille sammen med Bo Spellerberg igen - de to var holdkammerater, da Spellerberg var træner i netop TSV St. Gallen i sæsonerne 18/19 og 19/20,« fortæller HØJ i en pressemeddelelse.

Heri siger Spellerberg om Tobias Wetzel.

- »Tobi« er en drømmespiller at få for ethvert hold, hvad angår indstilling, vilje og engagement. Til sæsonen i år i St. Gallen har den nye træner endda valgt at gøre ham til anfører. Så udover at være en fremragende håndboldspiller er det en ledertype med de rigtige menneskelige kvaliteter, det er lykkedes os at hente til HØJ Elite, siger Spellerberg.

HØJ fortæller, at med Wetzel på kontrakt tages afsked med Villads Raahauge, der har været i klubben de sidste tre sæsoner.

HØJ ligger nummer syv i denne sæsons 1. division med 13 point efter 14 kampe.