Tilfreds bagmand siger stop i HB Køge

Hvad der for fem år var tænkt som at gøre et slag for pigefodbolden på Køge-egnen, udviklede sig til en succes i først Herfølge Boldklub, så Køge Boldklub og siden HB Køge. En succes, der kulminerer med opgøret om det danske mesterskab i morgen mod Brøndby på Capelli Sport Stadion.

HB Køges bagmand, Søren Østergaard, stopper nu, og han gør det med tilfredshed og med en tro på en stor fremtid for klubben. Men også med et håb om, at flere piger vil spille fodbold.

- Jeg er bedst at sætte ting i gang og få det stabiliseret, og så er andre bedre til at føre det videre derfra end mig. I 2016 startede jeg og et par andre det her projekt i Køge fordi der var et behov. Jeg skulle være stoppet sidste år, men det var vigtigt for mig, at vi også fik licens til pigerne, inden jeg stopper. Det har vi fået nu. Med den tænkning og det set up, der er her nu, så er det vigtigt, at der også er talentudvikling i HB Køge. Der var der ikke mange, der troede på, at det kunne lade sig gøre, da jeg foreslog det i august, men vi arbejdede målrettet efter det siden, og heldigvis lykkedes det, siger Søren Østergaard en solrig eftermiddag på Capelli Sport Stadion.

Den oprindelige idé var at samle al pigefodbold på Sjælland i en enhed med hjemsted i Køge og lave lokale og regionale talentcentre rundt om.

- Det var klubberne ikke parate til, og det er fair nok, men der skal bare mange til for at drive den udvikling. Og det kan godt være, at vi har Pernille Harder og andre, men antallet af pigespillere er faldet med 20.000 fra 2011 til 2020, bemærker Søren Østergaard, der civilt er ungdomsforsker og leder af Center for Ungdomsstudier på Københavns Universitet.

Et center, han selv startede.

- Da jeg gik ind i det her, var det med et fokus på de bedste, men også de fleste. Vi får ikke flere spillere ud af at have de bedste her. Pigerne, der starter i Køge Boldklub nu, er helt ligeglade med Liga-holdet. De kender ikke spillerne. Det vigtigste for dem er, at det er sjovt og at der er god kvalitet i træningen. I gamle dage talte man om Michael Maze-effekten, hvor alle skulle spille bordtennis, men udfordringen var, at når børnene kom ned til Poul i kælderlokalet, kom de kun en gang, for Poul var sgu ikke ret god til det med børn, siger Søren Østergaard.

Hvad skal HB Køge så gøre?

- Vi er nødt til at lave en klub, hvor den enkelte spiller helt nede fra fem-seks års alderen kan se sig selv her. Vi kan ikke kun være et hold, hvor alle spillere på 1. holdet skal komme fra postnummer 4600, men Vega og Selma skal kunne spille sig op igennem. Vi har piger, der har gjort det, og med god træning, så kan man gøre det. Det skal prioriteres, og her er der muligheden for det med gode faciliteter og med moderklubber, der gerne vil det.

- Vi ved, at piger bliver ved med at spille fodbold ved, at der er kvalitet i det, der bliver tilbudt - uanset, hvilket hold man spiller på. Man skal komme hjem og have lært noget nyt, og så skal det ikke blive for elitært for tidligt. Vi skal køre med "brede tragte" - også fordi der er ikke så mange piger, siger Østergaard.

I dag er der lige over 200 piger i Køge Boldklub med tilgang af 75 bare de seneste tre måneder via forskellige tiltag og projekter.

Er HB Køges pige- og kvindeprojekt gået for hurtigt eller er denne udvikling en del af den plan og drøm, du havde fra start?

- Det er gået efter planen. Vi havde lagt kampen mod Brøndby (lørdag, red.) ind i Excel-arket, men vi ramte forkert på kamptidspunktet. Vi troede det var klokken 15.00!

Søren Østergaard klukker.

- Vi havde et fint ungdomsprojekt, men hvis de skulle have et sted at spille som senior, så måtte vi gå videre, og så gik de op gennem rækkerne. Vi har været super heldige på vejen - men også dygtige. Det er ikke alt i en professionel fodboldklub, der er professionelt, men det er heller ikke alt i et amatør-setup, der er amatøragtigt. Det er lykkedes mig at få Flemming Nielsen ind - en gammel pilot, der tjekker alt to gange, og i turbulens har han haft en sikker hånd. Jonas Nielsen har været med og har været super god til at arbejde i sit netværk. Vi samarbejdede tidligt med Malaga og Duisburg, der sendte trænere herop og spillere derned. Vi ringede til dem, og de var med, fortæller Østergaard.

Det blev også indgangen til samarbejdet med Slammers FC i Californien, hvor HB Køge General Manager, Walid Khoury, er idémand. Slammers FC har op mod 250 klubber i deres netværk og talrige amerikanske landsholdsspillere i historiebøgerne.

- Vi fandt ud af, at Slammers er den store pigeklub i USA, og Jonas ringede til Walid, der inviterede Jonas over. Tre dage efter stod Jonas derovre, og Walid kendte os slet ikke. Han har fortalt, at alle de store klubber ville samarbejde med Slammers, men vi stod derovre tre dage efter vores opkald. Det gjorde de store klubber i Europa ikke. Kemien stemte så mellem Walid, Jonas og mig, og i dag er vi gode venner, og om 14 dage skulle jeg have været over for se, hvordan Slammers arbejder og fungerer, fortæller Østergaard.

Hvad drømmer du om, der nu skal ske med piger og kvinder i HB Køge?

- Jeg håber, at klubben hele tiden vil optimere på den gode træning og rammerne, men også, at man tager ansvar for lokalområdet, at spillerne kommer ud i de mindre klubber og fortæller historien om, hvad fodbold også kan. Jeg håber, at nogle af pigerne her bliver gode til den fortælling, så der kan gives tilbage. Der skal være fokus på de bedste, men også de fleste. Det er ikke de bedste, der laver de fleste, men de fleste, der laver de bedste. Det er vigtigt at huske. Nu er HB Køge en forretning, men heldigvis ligger piger og kvinder dybt i klubbens ejer (George Altirs, red.), at fællesskabet kan noget unikt. Det, håber jeg, man holder fast i.

Er HB Køge i gode hænder i Capelli?

- Ja. Det er en ambitiøs ejer, som ikke blander sig, og så deler jeg helt værdier med Walid. Han har hele tiden fokus på, at pigerne skal have noget med, og det handler ikke kun om spillet på banen. De skal også være gode udenfor banen. Så den gode performance, pigerne har på banen, skal de tage med i klassen, med ud i livet, og det er rart at opleve de gode værdier omkring fodbold hos Walid.

Så enige er Slammers FC og HB Køge, at de nu arbejder tæt sammen.

- Capelli har musklerne til, at HB Køge kan spille med på øverste niveau, og der er ressourcer og manpower til, at vi kan spille i Champions League. Capelli er et kæmpe netværk.

Mens HB Køges kvinder er på vej ud i verden, forlader Søren Østergaard altså skuden, men han får masser at lave.

- Jeg skal være med til at gentænke den måde, vi tænker pigefodbold på, så der kommer flere til. Det skal være nationalt og lokalt, og foreningsmodellen skal også gentænkes. Derudover har jeg et projekt i Uganda, hvor jeg skal opbygge et fodboldakademi med fokus på uddannelse, og min ambition er, at vi laver et miljø, der kan skabe Ugandas første kvindelige premierminister om 25 år. Det driver mig, siger Søren Østergaard.