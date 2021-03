Tidligere landsholdsspiller ansat i TMS Ringsted

- Ian kommer til TMS Ringsted med en masse erfaring og et enormt netværk fra håndboldverdenen. Der er ingen tvivl om, at Ian med sin årelange erfaring - først som spiller på højeste niveau i både ind- og udland, siden en flot trænerkarriere og endelig sin tid som spilleragent - er en kapacitet, som vi forventer os meget af," siger Henrik Dudek et pressemøde hos sponsoren Davidsen i Ringsted.

- Målet er klart, at vi på sigt sætter Sjælland på håndboldlandkortet som et stabilt ligahold. Kommercielt skal vi også udvikle os, hvor jeg ser branding af holdet og vores sponsorer som et stort fokuspunkt. For at nå målsætningerne kræver det en stærk økonomi og det kræver blandt andet en ekspansion blandt sponsorkredsen på Sjælland. Vi vil løbe de ekstra meter, der skal til, og sørge for mere kvalitet for pengene til vores sponsorer. I fællesskab skal hele regionen løfte i flok, og det bliver min største drivkraft, siger direktøren in spe.