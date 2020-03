Trine Mortensen har været meget velspillende i Sävehofs gule trøje i denne sæson. Foto: Anders Kamper

Tidligere TMS-profil forlænger med svensk storhold

Sport DAGBLADET - 25. marts 2020

Jyllinge-pigen Trine Mortensen med en fortid i TMS Ringsted og HØJ har haft en sæson over al forventning, siden hun sidste sommer skiftede til de forsvarende svenske mestre, Sävehof. Det var nemlig ikke verdens største forventninger, som den blonde venstrefløj selv kom til klubben med, fortæller hun.

Mortensen var usikker på, om hun havde niveau til at gøre en forskel hos de forsvarende svenske mestre, Sävehof - men med 59 mål i 21 kampe må man sige, at det har hun haft. Og det har Göteborg-forstadsklubben netop belønnet ved at give den sjællandske hurtigløber en to-årig kontraktforlængelse.

»Vores danske boldvirtos har forlænget med to år yderligere. Trine kom fra den næstbedste danske række før sidste sæson og har taget den svenske liga med storm. Trine er et forbillede, der træner godt og kommer altid til træning med godt humør. Med Trine ved vi, at vi kommer til at få en af ligaens absolut bedste fløjspillere i de kommende år«, lyder de rosende ord fra Sävehof i en pressemeddelelse.

Selv er Trine Mortensen da også mere end godt tilfreds med den nye kontrakt.

- Bare dét, at jeg i det hele taget kan få lov at fortsætte i klubben, synes jeg er en stor ting. Jeg synes stadig, jeg kan udvikle mig en masse i Sävehof, og jeg er vild med den måde, der bliver spillet på i Sverige med en masse fysik og et højt tempo, siger Mortensen.

Læs meget mere om forlængelsen i DAGBLADET torsdag.