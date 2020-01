Tidligere HB Køge-træner skal til Ghana

Henrik Lehm skal nu være cheftræner og akademileder hos den ghanesiske klub Inter Allies FC. Foto: Jeppe Lodberg

23. januar 2020
Af Kasper Nørgaard Hansen

Henrik Lehm skifter titlen som Head of Coaching hos Capelli Sport ud med rollen som cheftræner og akademileder hos den Capelli Sport-ejede klub Inter Allies FC.

Det sker som følge af efterårets auditering, hvor Per Rud i front for en delegation bestående af bestyrelsesmedlem i HB Køge Jason Arnold, adm. direktør Per Rud og Head of Scouting Sergio Cecilio fik mulighed for at anskue og snakke med drivkræfterne bag den ghanesiske talentfabrik.

Det skriver HB Køge i en pressemeddelelse.

- Henrik Lehm får nu mulighed for at være en endnu større del af processen og den gode udvikling, der for øjeblikket finder sted hos Inter Allies. At han tager derned er en anerkendelse af et godt projekt, som vi skal være med til at videreudvikle - blandt andet ved at følge op på vores besøg i november. Det er et seriøst projekt med en masse unge spillere på førsteholdet, som vi glædeligt associerer os med siger HB-direktør Køge Per Rud i pressemeddelelsen.

Lehms opgave bliver primært todelt: som cheftræner for klubbens førstehold og som akademileder for klubbens talenter. Derved venter mange arbejdstimer og tunge arbejdsopgaver, hvor der fortsat skal udvikles på en god kultur med et stort drive hos vigtige nøglepersoner i organisationen. Via sin fodboldviden og tidligere arbejde med talenter har Lehm således en stor bagage, han kan dele ud af og hjælpe med.

- Der er ingen tvivl om, at Henrik Lehm er en stor kapacitet. Det har vi selv mærket her i klubben, og det er derfor glædeligt, at han kan dele ud af sin viden til vore Capelli Sport-klubber over hele verden. Jeg er ikke i tvivl om, at dette vil give Inter Allies et yderligere løft - hvilket vi kun kan glæde os over, uddyber Per Rud.

Inter Allies FC var den eneste klub i den bedste ghanesiske række, Ghana Premier League, der levede op til alle licenskravene ved sidste ansøgningsrunde og foruden deres målrettede arbejde med talentudviklingen er det således en klub, der sætter en høj standard.

- Det er en kæmpe udfordring og tillidserklæring. Materialet og potentialet er meget spændende i klubben. At arbejde med en anden kultur er inspirerende og givende, og jeg er glad for at få denne chance, siger Henrik Lehm selv.

Capelli Sport Plus programmet er et program, som tilbydes Capelli Sport-ejede klubber og akademier over hele verden, men også klubber der benytter Capelli Sport som tøjleverandør har mulighed for at deltage.