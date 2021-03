Nicolai Vallys ses hér bagerst i duel med HB Køges Effiong Nsungusi. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere FCR-profil stortrives i Silkeborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere FCR-profil stortrives i Silkeborg

Sport DAGBLADET - 09. marts 2021 kl. 18:04 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Da Nicolai Vallys for to et halvt år siden skiftede Skovshoved ud med de (dengang) noget større forhold i FC Roskilde, var det en ung mand med en vis mængde nervøsitet, der landede i Ørnereden.

- Til at starte med bliver det nok lidt af en omvæltning rent træningsmæssigt. I Skovshoved trænede vi tre gange om ugen, og hér bliver det nærmest hver dag hele ugen. Det skal kroppen nok lige vænne sig til, sagde Vallys til sn.dk dengang.

Han blev dog hurtigt en meget integreret del af FCR-mandskabet, hvor han fra sin position på kanten både fik scoret pænt med mål og også fik lagt op til nogle stykker. Så meget, at han allerede efter et år i Rådmandshaven takkede ja til et tilbud fra Silkeborg, som i sommeren 2019 netop var rykket op i Superligaen.

Siden har Nicolai Vallys spillet 45 kampe for den midtjyske klub - og den seneste af slagsen kom i søndags, hvor han var med til at besejre HB Køge med 2-0 - og i øvrigt spillede en fornuftig kamp.

- Jeg synes, det er gået rigtig godt i min tid hér i klubben - sådan helt generelt. Jeg er kommet ind i et miljø, hvor der er styr på tingene, og hvor man bare skal koncentrere sig om at spille fodbold. Jeg havde måske en periode lige i starten, hvor jeg lige skulle vænne mig til tingene, men jeg synes, jeg er kommet efter det, siger han, da vi møder ham en halv times tid efter den omtalte kamp.

Han kan på flere måde godt mærke, at han er i en klub med store ambitioner, og efter nedrykningen fra Superligaen før denne sæson er forventningen klar fra ledelse, sponsorer og fans.

- Den er helt klart, at vi skal rykke op. Nej, vi skal rykke op, tilføjer den 190 centimeter lange sjællænder med et grin.

Silkeborg er pt placeret på tredjepladsen i 1. division hér efter 20 spillerunder. Om to runder slutter grundspillet i den helt nye 1. divisionsstruktur. Herefter går de seks bedste hold i slutspillet og skal hér møde hinanden to gange. De to øverste hold herfra rykker derpå i Superligaen - og ét af de to hold forventer både Vallys og Silkeborg altså, at de rødblusede bliver en del af.

- Det er et helt andet pres, end jeg har været vant til i FC Roskilde, hvor det dengang handlede om overlevelse og ikke så meget andet. Men det er også motiverende, siger den 24-årige kantspiller.

Eller det vil sige, det var han i FCR og Skovshoved - men i Silkeborg spiller han en lidt mere tilbagetrukken udgave af selvsamme. Holdet spiller i en 4-3-2-1-formation, hvor han er på kanten i »3-er«-kæden. Altså er han i praksis mere midtbanespiller end klassisk målsøgende kantspiller, om man vil.

Det bekommer ham dog ganske vel.

- Det er rigtig fint. Det er måske heller ikke den position, jeg kommer til at have for evigt, for Kent (cheftræner Kent Nielsen, red.) kan rigtig godt lide, at de fleste spillere kan spille mange positioner. Men jeg er glad for det, og synes jeg har udfyldt min rolle fint, ræsonnerer Nicolai Vallys.