Thrane headede sejren i hus i Roskilde

FC Roskilde havde svært ved at kreere noget farligt, og holdet var da også uden spillere som Philip Rasmussen, Monday Etim, Casper Grening og Victor Guldbrandsen. Det gav masser af spilletid til unge og urutinerede spillere fra moderklubben RB06, og de er endnu ikke i stand til at sætte et hold som Næstved under mærkbart pres.