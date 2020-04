Thomas Larsen Schmidt har kørt på MTB helt siden 90'erne - og har også været formand for RMK - Roskilde Mountainbike Klub. Privatfoto

Thomas fra Roskilde er hele Europas mountainbike-formand

Sport DAGBLADET - 03. april 2020 kl. 17:27 Af Kasper Nørgaard Hansen

Mange cykelkyndige vil kende til den internationale cykeluniuon UCI og vide, at unionen foruden den mest kendte landevejsdel blandt andet også har en mountainbike-afdeling.

Men knapt så mange ved formodentlig, at der også findes en stor, verdensomspændende organisation, som udelukkende beskæftiger sig med mountainbikesporten - men det gør der. Organisationen hedder International Mountain Bike Association, men forkortes og kaldes ofte bare IMBA.

Organisationen startede op i Californien tilbage i 80'erne, hvor mountainbikesporten opstod - og som sin fornemmeste opgave havde IMBA at sikre den måske allervigtigste del af sportens udbredelse: Nemlig sporet. Modsat landevejscykling, hvor vejene jo selvsagt er der i forvejen, findes der ingen mountainbikesport, hvis ikke man har preparerede spor i naturen at køre på.

- Udbredelsen af spor - og til tider mangel på samme - viste sig hurtigt at være dén brændende platform, som på alle måder retfærdiggjorde en mountainbike-organisation, fortæller Thomas Larsen Schmidt.

Han er Roskilde-mand med stort R og er samtidig formand for den noget senere tilkomne europæiske gren af organisationen - IMBA Europe.

Det er en ret stor post - hvordan er du endt dér?

- I slut-00'erne var der flere steder i Danmark en stigende frustration over, at antallet af mountainbikere for det første steg eksplosivt, fordi mange kørte sådan lidt hvor de ville, og fordi der ikke helt var kommet den dér forståelse af god etikette og opførsel endnu. Der manglede simpelthen oplysning.

- Og med dét in mente var vi en gruppe MTB-entusiaster, som startede Spor- og Naturudvalget i 2013 under Dansk Cykel Union. Der skulle kort sagt være ordnede forhold for mountainbikerne, og målet var ikke mindst at skabe en masse flere specifikt markerede spor, fortæller Thomas og tilføjer, at der i dag er over 250 oficielle og tydeligt markerede MTB-spor i Danmark.

Opstarten af udvalget under DCU for små syv år siden faldt tidsmæssigt stort set sammen med IMBA's opstart af en europæsik søsterorganisation. Og hér var Thomas Larsen Schmidt ikke sen til at lade sig inspirere og gøre brug af en masse videndeling fra IMBA. Herunder at deltage i seminarer og konferencer.

Altsammen endte det med, at Thomas blev tilbudt en plads i bestyrelsen hos IMBA Europe - og et par år senere fik han altså tilbudt posten som formand. Eller »president« som det så fint hedder på organisationens hjemmeside.

Selv om IMBA synes meget orienteret mod bredden, er der så steder, hvor de bedste eliteryttere også får gavn af jer?

- Ja, det vil jeg bestemt mene. Først og fremmest har eliterytterne fået væsentligt bedre forhold at træne under, ikke mindst herhjemme. Det er blevet mere klart, hvor de kan træne og på hvilket niveau. Vores spor i DK er inddelt i farver efter sværhedsgrad, og derfor kan eliterytterne lynhurtigt finde frem til spor, som er svære nok til deres krav.

- Jeg har set indtil flere Facebook-opslag fra bl.a. Annika Langvad, som skriver ting i stil med »tusind tak til sporbyggerne. Hvor er det fedt, at jeg kan komme hjem til Danmark og træne ordentligt«. Så der er masser af indikationer på, at der altså er en reel effekt af vores arbejde. Også for vores allerbedste ryttere, konkluderer Thomas Larsen Schmidt.