Thøgersen også til Gørslev

Sport DAGBLADET - 14. januar 2021 kl. 09:55 Af Jeppe Lodberg

Mandag kunne Gørslev fra fodboldens sjællandsserie fortælle, at Michael Juul efter vinterpausen overtager cheftrænerkasketten fra Morten Rasmussen, der er flyttet til Jylland.

Nu følger den lille klub op med at fortælle, at Frank Thøgersen ligeledes drejer ind på anlægget fra Slimmingevej for at se, om der skulle være en parkeringsplads ledig. Og han har flere kasketter på, den tidligere Herfølge-, Haslev- og ungdomscheftræner i HB Køge.

»First team coach« for førsteholdet og »talentchef for klubbens ungdomsprogram« er titlerne, og Frank Thøgersen slår sin hjerteligste latter op, da han bliver bedt forklare nærmere:

- »First team coach«... jamen, jeg har også bedt om at få at vide, hvad de mener med det. Det kan være så rigtigt mange ting. Vi har et møde i morgen aften (torsdag), og der får jeg at vide, hvad klubben mener, det er. Det eneste, jeg siger er: kald det, hvad det er - ikke et eller andet fjollet engelsk navn, der kan dække over hvad som helst.

Siger Frank Thøgersen og tænker umiddelbart, at det er et godt bud, at han kommer til at være assistenttræner for Michael Juul. Og derudover skal han altså være talentchef.

Undskyld - er Gørslev ikke »bare« to seniorhold, og det er det...?

- Nej, nej - der er også et tredjehold, og jeg tror også, at der er et fjerdehold. Og så er der også kommet et U21-hold, men jeg må indrømme, at jeg blev lige så overrasket som dig, da jeg opdagede det.

- Det var noget, der startede vist stort set samtidig med, at Mette (statsminister Frederiksen, red.) lukkede landet ned og det kun var de unge, der måtte spille. Én, der kender én, der ringer til hinanden - men det er rigtigt fint. Da jeg så det, genkendte jeg 14 ud af 16 spillere, som nogen jeg enten selv havde haft eller kendte fra Herfølge og HB Køge. Spillere, som jeg ikke vidste, hvor var blevet af, da de måske ikke lige var helt gode nok til at komme videre i HB Køge-systemet og som ingen »samlede op«. Det har de så gjort i Gørslev, og det er et meget spændende arbejde, jeg ser frem til, siger Frank Thøgersen.

Han har været i snak med Gørslev gennem nogle år, men da passede det familiemæssigt ikke sammen, og så blev det kammeraten Finn M. Jensen, der førte den lille klub fra serie 2 til sjællandsserien.

- Nu er der kommet lidt ro på, og jeg kan mærke, at jeg savner at komme ud og stå ved fodboldbanen. Det er dér, jeg får min energi, siger Frank Thøgersen, der ved siden af de kommende trænergerninger i Gørslev fortsætter i RB Køge, den helt nystartede klub for U7-U12, der ønsker mere specialtræning, end de lige umiddelbart kan få i de gængse klubber.

I Gørslev glæder teamchef Jesper Andreasen sig:

- Ingen tvivl om, at Frank har været på Gørslevs radar i lang tid. Det har hele tiden været et spørgsmål om timing, og nu lykkedes det endeligt, at få Frank ombord på Gørslevs rejse. Frank har igennem sin trænerkarriere været med til at udvikle nogle store profiler, som eksempelvis Mikkel Rygaard (LKS Lodz), Marcel Rømer (Lyngby BK) og Mathias Nielsen (Randers FC). Jeg har selv haft Frank som træner i min ungdomstid og det var en stor fornøjelse, så jeg glæder mig utrolig meget til vores fremtidige samarbejde, siger han i en pressemeddelelse, hvor Frank Thøgersen kan læse lidt om, hvad der forventes af ham, inden mødet i morgen aften:

»Frank skal være med til at udarbejde en talentstrategi, som blandt andet vil indebære at scoute nye talenter i nærmiljøet. Det er klubbens ønske, at Gørslev også i fremtiden vil være relevant for unge talenter, som ønsker at prøve sig af på et højt seniorniveau.

Derudover vil Frank som First Team Coach stå for specialtræning på tværs af alle klubbens seniorhold - som skal være med til sikre den berygtede »røde tråd«. Frank vil også bruge sine kompetencer på analyser af kampe og spillere efter behov«, står der.