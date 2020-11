Thobias Henriksen hjem til Greve

Se billedserie Thobias Henriksen er tilbage i Greve. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 25. november 2020 kl. 06:50 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Thobias Henriksen er tilbage hvor det hele startede, og hvor der stadig er en holdkammerater tilbage fra da målmanden senest var i Greve i 2012-14.

- Jeg skulle bare tilbage. Det er her, jeg hører hjemme, det er i Greve, jeg bor, og det var her jeg startede som helt lille. Det er her, jeg skal slutte af, og så er det her, min seks-årige søn Ocean er startet med at træne. Vi træner faktisk samtidig, og vi har aftalt, at når det bliver lidt varmere, så sætter vi os ned og spiser nogle pølser sammen efter træning.

Thobias Henriksen slår en hjertelig latter op efter tirsdagens træning, da han bliver bedt om en forklaring på, hvad i himlens navn, han laver dér på kunstgræsset, når der med stor garanti samtidig er træning i Ishøj, hvor han har spillet i de sidste to et halvt år og havde anførerbindet på. Præcis som han også havde det i Karlslunde, som han i to step var med til at rykke fra serie 1 via sjællandsserien til danmarksserien i 2014-16 - og hvor han efter to halvsæsoner i Haslev faktisk også nåede at blive »genpræsenteret« på klubbens Facebook-side, inden han røg til Ishøj.

- Det er her, jeg skal stoppe. Greve var min første og bliver min sidste klub - og jeg regner da med, at jeg har fire-fem år endnu, siger 31-årige Thobias Henriksen, der dermed er fem år ældre end den nye cheftræner Anton Moestrup, som han havde en længre samtale med, inden han endeligt besluttede sig for at skifte.

- Jeg var bare fuldstændig enig i alt det, han sagde, og han er den bedste træner, jeg har haft. Jeg var fuldstændig »blown away«. Jeg tror, at han ser skabeloner lige gyldigt, hvor han kigger hen - alt bliver omsat til spilmønstre og taktiske muligheder. Der er ingen på træningsbanen - ingen - der render rundt og tænker på, at han kun er 25 år. Anton er helt sikkert en fremtidens mand - helt sikkert en kommende superligatræner, storroser målmanden, der i sin seneste Greve-tid nåede at have »store navne« som Benny Nielsen, Erik »TryllErik« Rasmussen og Michael Madsen til at stå og forklare sig med taktiktavlen.

Og - kortvarigt samt uden førsteholdskampe - nåede han også at have den selvudråbte »Danmarks bedste træner« Christian Andersen inde i Frem mellem Greve og Karlslunde-tiden. Som helt ung målmand havde han lige nået at skrive kontrakt med Køge og dermed Henrik »Store« Larsen, men det spor blev koldt igen »takket være« konkurs og sammenlægning med Herfølge til HB Køge, så divisionserfaringen begrænser sig til enkelte optrædener for FC Københavns andethold, KB, som han spillede for i drenge- junior- og ynglingetiden.

- Greves planer om at ville i 2. division i 2023 og gøre det med primært egne spillere passer mig perfekt. Jeg glæder mig virkelig til at bidrage med alt, hvad jeg har lært, og det er jo bare fedt, at vi allesammen bor i nærområdet og løber ind i hinanden også uden for træningsbanen. Jeg havde Ocean med nede og se holdet spille mod LSF (Ledøje, sidste hjemmekamp før corona-sæsonafblæsningen for en måneds tid siden, red), og jeg kendte jo nærmest fem ud ti, jeg mødte på stadion.

- Det siger mig også bare, at det er her, jeg hører til, siger Thobias Henriksen, der ligeledes i særdeleshed kender holdkammeraterne Christian Larsson, pt akillesskadede Jakob Lassen og Anders Hunsballe fra sin tidligere Greve-tid.

- Jeg har kun roser til alt og alle i Ishøj. 100 procent en fed klub at være i, men de opruster hele tiden, og jeg tror ærligt talt ikke, at jeg kan være med på det niveau, de vil op på i en fart. Jeg tror, at jeg mangler stabilitet til at være med, og så er jeg også mere til, at man har en bred grundstamme og en spillestil, og så kommer der måske et par stykker til hvert år - i stedet for at skifte halve hold ud med nye med fine CV'er. Alt det bedste til Ishøj - nu håber jeg bare på, at vi kommer til at møde dem i oprykningsspillet. Og også for den sags skyld Karlsunde, som jeg tror tager den ene billet, siger Thobias Henriksen.

Hvem der skal afløse ham i Ishøj ved han ikke - der var ingen, da han meddelte sit farvel. Og det er ikke lykkes DAGBLADET at få fat i Ishøj-cheftræner Erdogan Aslan.

Til gengæld - om man så kan sige - udtrykte Anton Moestrup stor glæde over tilgangen op til forårssæsonen. Både af Thobias Henriksen, og at de to årgang 99'ere fra Avedøre, Anders Kjøller, der spiller kanteller nier, og den centrale midtbanemand Mathias Johansson.

- De er bestemt ikke bare »til bredden«. De er rigtigt gode. Og Thobias er en rigtig god målmand som med sin erfaring og udstråling vil gavne holdet. Om han kommer til at stå, ved jeg ikke - vi har andre gode målmænd og »the best man get's it«, siger Greve-cheftræneren.

