Anders Theil er glad for ejerskiftet i FC Roskilde. Foto: Jeppe Lodberg

Theil glæder sig over nye FCR-ejere

Sport DAGBLADET - 07. januar 2021 kl. 11:07 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Onsdag aften blev den hidtidige klubejer Carsten Salomonsson købt ud af FC Roskilde af godt en håndfuld erhversfolk fra postnummer 4000, og måske lige bortset fra, at det skete dén aften, så kom det ikke som den store overraskelse for Anders Theil, som var manden, der som cheftræner sendte de lyseblå-trøjede 2. divisionsspillere på juleferie.

- Det har summet i noget tid, og jeg har talt med en del af de nye folk undervejs - og jeg kan sige så meget som, at jeg er en del af det sportslige set-up også i fremtiden, siger Anders Theil, der kom hjem til Rådmandshaven i sommeren 2009 som assistenttræner for Martin Jungsgaard efter konkursen i Frem, hvor den tidligere Roskilde-målmand var cheftræner.

Dét - cheftræner - har Theil siden været i FCR i adskillige omgange, og indimellem har tjansen heddet sportschef, mananger og senest i efteråret »altmuligmand«, indtil cheftræner Morten Uddberg og klubejer »Salle« fik så tilpas for meget af hinanden, at Uddberg skrev sig ind på den lange liste over trænere, som Anders Theil er sprunget til som afløser for.

- Jeg er kommet med mine anbefalinger til den nye ejerkreds om min fremtidige rolle, men de anbefalinger holder jeg foreløbig for mig selv. Det er dem, der skal melde noget ud, siger Anders Theil og lover dog så meget som, at det er ham og assistent Søren Sørensen, der står omklædt og klar til at starte vintertræningen op, når spillerne på mandag aften møder ind igen efter en måneds ferie.

- Jeg synes, at det er helt fantastisk, at det er lokale erhvervsfolk og lokale mennesker med Roskilde i hjertet, der har overtaget. Jeg tror, at hvis man skal lykkes i Roskilde, så skal det det være lokale folk, der bærer projektet - det øger i hvert fald sansynligheden for succes betragteligt.

- Jeg håber også, med de nyere ejere, at der kommer endnu tættere relationer mellem FC Roskilde og moderklubben og med ungdomsarbejdet, siger Anders Theil, der aktuelt er ved at forhandle nye aftaler på plads med spillere, der egentlig havde kontraktudløb ved nytårstide.

- Vi har 13-14 spillere på kontrakter, der løber længere, og jeg er lige ved at forlænge med spillere som (Andreas) Maarup, Henrik (Ravensbeck), som har gjort sig fortjent til det og er store talenter. Og Mileta (Rajovic) er der også.

- Og så tror og håber jeg, at der også kommer forstærkninger - det er nødvendigt, hvis vi skal have foråret til at gå vores vej, siger Anders Theil henvisende til 1. divisionsnedrykkernes vinterplacering på en tiendeplads i 2. division - seks point fra Top 6, der er et must, hvis ikke holdet skal rykke ned igen.