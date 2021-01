Tom Rasmussen har atter været på spil i redningen af fodbolden i Roskilde. Foto: Kim Rasmussen

»Telt-Tom« på banen - igen

Af Anders Kamper

»To gange i 2019 var Tom Rasmussen med til at redde fodbolden i FC Roskilde, men nu er det slut. Fokus skal tilbage på teltene og

virksomheden.«

Sådan lød det i en artikel i DAGBLADET og her på sn.dk sidst i december 2019 efter et år, hvor Tom Rasmussen i marts 19 var med til at afværge en truende konkurs i FC Roskilde og siden i december samme år reddede ungdommen i FC Roskilde ved at rejse en million kroner og derefter rykke den over i RB Elite Ungdom.

Nu har »Telt-Tom« være på banen igen, idet han er en af mændene bag, at en ny ejerkreds har overtaget aktierne fra Carsten Salomonsson og driver FC Roskilde videre på lokale hænder. Et par andre vigtige spillere er Christian Juel-Glem (McDonald) og revisor Ferass Hamade.

De tre gik sammen for nogle måneder siden, og tirsdag aften kunne det så meddeles, at FC Roskilde skifter ejer-hænder - med Tom Rasmussen i ejerkredsen, men ikke Glem og Ferass. De er med i baggrunden, men med fuld opbakning.

»Telt-Tom« kaldes sådan fordi han driver Roskilde Teltudlejning, og for 20 år siden var han såmænd litografisk trykker på Berlingske-koncernens trykkeri på Avedøre Holme og stod hver anden søndag på Faxe-tribunen og heppede helhjertet på Brøndby i Superligaen.

Dem holder han stadig med, men »Telt-Tom« er også lyseblå i hjertet - og han er også en handlingens mand.

Hvorfor?

- Fordi min person ikke er og var det vigtigste, men klubben. Min person er ikke vigtig, sagde Tom Rasmussen dengang i interviewet.

Hvor kommer det fra at hjælpe?

- Fra min mor og far, de har opdraget mig. Hvis vi kan støtte og hjælpe nogen, der har det dårligere end en selv, så gør man det. Jeg er opdraget af to selvstændige mennesker, der har det som en selvfølge, at man hjælper hinanden.

Det var derfor, du og andre sad en hel fredag sidst i marts (2019) og ringede til folk for at redde FC Roskilde?

- Ja. Vi skulle have været med en bus til Tyskland for at en Bundesligakamp i Hamborg, men vi blev hjemme. Det afgørende i den situation var, at Carsten Salomonsson skulle drive og videreudvikle ungdommen i FC Roskilde. Det var magtpåliggende for mig og andre, og det fremgik af den allerførste samtale, vi havde med hinanden den fredag. Mange sponsorer var trætte af al den usikkerhed og ballade og var begyndt at tvivle på, hvor det hele skulle ende, fortæller Tom Rasmussen.

Det endte godt dengang i marts, hvor Mads Christian Suhr var drivkraften i redningen, der altså endte med, at Salomonsson kunne udbetale løn til spillerne, juble over redningen og glæde sig over eget sikrede ejerskab. Alletiders Netværk var samtidig dannet med 1,7 mio. kr. sikret, så FCR kunne komme videre. Ifølge Tom Rasmussen lagde Carsten Salomonsson selv fire mio. kr. for at redde FC Roskilde.

I artiklen fra sidst i december 2019 hedder det:

»Med to redninger på ni måneder gør Tom Rasmussen det klart, at det er slut for hans vedkommende med at træde til.«

- Jeg tilsidesætter min egen virksomhed - og også mig selv - hver gang jeg bruger tid på noget andet. Det kan ikke blive ved, og jeg har brugt rigtig meget tid på fodbold den seneste tid.

Hvor kommer din energi fra?

- Når man får et hjerte for noget, så brænder man for det og går langt. Trænerne, forældrene og spillerne har strakt sig langt, og byen har også, og så vil man gerne give en hånd, siger Tom Rasmussen.

Bag det hele ligger så muligheden for, at Roskilde på et tidspunkt kan samles om et fælles hold.

Hvornår er fodbolden i Roskilde samlet om en enhed, om en klub eller i en overbygning?

- Hvis vi samles om et sted, så vil det rykke, og det kunne jo være fedt, hvis vi om fem år havde et 1. divisionshold i FC Roskilde, et 2. divisionshold i KFUM og et danmarksseriehold i RB. Det ville være fantastisk, og så kunne talenterne spille på den hylde, hvor de passer ind, og så kan vi beholde dem i kommunen. Alle klubber knokler i dag hver for sig, men vi skal samles om et projekt på et tidspunkt. Det skal vi. Men gammelt nag og personligt fnidder skal lægges til side, sagde Tom Rasmussen og fortsatte:

- Nu skal RB til at vise, at de kan drive elite (ungdom, red.), og jeg håber da på, klubben om et års tid er klar til at gå sammen med de andre klubber om en Roskilde-overbygning. Det vil gavne alle klubber, og så vil virksomhederne også være mere med, hvis de kun skal støtte et sted i stedet for at føle sig forpligtet til at støtte fire klubber. Det løses ikke på et år, for det skal tage den tid, det tager, men det ville rart, hvis man tog et første skridt i den retning, siger Tom Rasmussen.

En af Roskilde-fodboldens redningsmænd i 2019. Og i 2020 og 2021.