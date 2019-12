»Telt-Tom« er opdraget til at hjælpe

Han er kontant i udtrykket og en handlingens mand, for havde Tom Rasmussen og flere andre ikke afsat en fredag sidst i marts og nogle uger i december, så var FC Roskilde ganske givet lukket. Nu blev klubben reddet fra konkurs, og for få uger siden sørgede blandt andre »Telt-Tom« for, at ungdommen i FCR fremover spiller i RB, hvor han sidder i bestyrelsen.

Var klar med "Roskilde-penge"

Tom Rasmussen kigger tilbage:

- Da Bo slap tøjlerne i starten af marts, var vi nogle, der forsøgte at redde klubben med »Roskilde-penge«, og vi havde tilsagn om dem til at overtage klubben efter Bo - inden Carsten Salomonsson kom til. Vi troede også, at vi havde en aftale sidst i februar og skulle til at betale løn den 28. februar. Vi skrev så en sms, hvor betingelsen var, at vi ville have 21 dage til at skaffe den resterende og fornødne kapital samt, at vi ville se alle regnskaber igennem. Vi ville se, om der var skelletter i skabet, men Bo blev vist lidt fornærmet over det tilbud. Vi frygtede det værste, og dagen efter fik vi at vide, at det ikke blev til noget, fordi Bo kiggede til anden side. Carsten Salomonssons, fortæller Tom Rasmussen.