Tæv til TIK før pause

TIK Taastrup har allerede fået udsat to håndboldkampe i mændenes 2. division på grund af frygt for corona - mod Køge samt HØJs andethold, som man har fået spillet imod, så søndagens opgør hjemme mod FIF var blot sæsonens fjerde og vældig vigtig i forhold til at holde humøret højt i den corona-pause, der starter mandag og varer frem til i første omgang den 22. november.