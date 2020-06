Madelyn Pokorny scorede til slutfacit 2-0 til HB Køge. Foto: Jeppe Lodberg

Tæt på perfekt start af HB Køge-kvinder

Sport DAGBLADET - 06. juni 2020 kl. 22:51 Af Jeppe Lodberg

- Hvis vi havde fået hul på bylden tidligere, så tror jeg, at vi havde vundet med fem mål. Vi skulle bare have lavet nogle flere mål, så havde det været en perfekt start.

Sådan lyder essensen af de indtryk, som den nye cheftræner Peer Lisdorf tog med sig hjem fra en endog rigtig dejlig tur til Vildbjerg med HB Køge Kvindeelite lørdag henunder aftenstide.

En sejr på 2-0 var, hvad køgenserne have med hjem efter kamp ét i kvalifikationsrækken til Ligaen, og dermed ligger de blå/sorte godt til i den korte turnering, der henover de næste tre uger byder på yderligere fire kampe, hvorpå de to øverste mandskaber er at finde i landets bedste række. Også selv om det var i de orange udebanetrøjer, de optrådte lidt nordvest for Herning.

- Vi tilspiller os vel 10-12 ret store chancer, og specielt i starten brændte det meget på foran deres mål. Men de reddede på stregen og vi skød over fra frie positioner tæt foran mål. Vi havde en tendens til at trække lidt for meget ind over midten, men der var god energi hele vejen og i det hele taget mange positive ting at tage med herfra, siger Peer Lisdorf, der op til pausen nåede at få bekræftet, at hans tropper kan tage ved lære på træningsbanen.

Til den sidste træning inden sæsonpremieren stod den på kvikke afleveringer på midten af banen, og så åbnende dybt langs sidelinjen og endelig et indlæg - og det var lige efter den taktiske tavle, da Cecilie Buchberg i sidste minut af første halvleg pandede HB Køge i front:

Et hurtigt taget frispark tilbage til Laura Pedersen, der kvikt spillede frem til Julie Nowak i højre side, og derfra ned til Lærke Niklasson tæt på flaget. Cecilie Buchberg »timede« sit løb perfekt til indlægget og fik styret bolden ind ved fjerneste stolpe.

- Heldigvis nåede vi at score inden pausen - ellers kunne de godt have risikeret at have mistet lidt troen på, at det kunne lade sig gøre. Tempoet var begyndt at falde lidt, siger Peer Lisdorf og føjende til, at hjemmeholdet fra anden halvlegs start forsøgte at trykke HB Kgøe i bund.

Det havde de ikke voldsomt meget mere held med end den hidtidige taktik, der havde budt på kompakt defensiv og satsen meget på en enkelt fløjraket og dødbolde.

Specielt Maria Uhre og just ankomne Lauren Sajewich havde rigtigt godt styr på, hvad der kom - og netop som Peer Lisdorf sad ude på sin stol og gjorde klar til at hive en anden ny amerikaner ud midtvejs i anden halvleg, fordi hun havde løbet solen sort, tog Madelyn Pokorny lige en sidste tur. Og hvilken én:

Hun erobrede bolden ti meters penge inde på Vildbjergs banehalvdel, sagde farvel til den boldtabende back og susede til kanten af feltet i venstre side, hvorpå den lille hurtigløber behersket lagde bolden henover målmanden og ind ved nærmeste trekantsammenføjning.

- Derfra var det kun et spørgsmål om, hvorvidt vi ville lave et mål mere. Vi havde styr på dem fra start til slut, og det har på alle måder været en rigtig god tur - den længste vi skal på til udebane.

- Man må vel ikke sige, at vi er rykket tættere sammen i bussen - men det er vi. Vi har jo ikke haft et klubhus eller sågar omklædningsrum, vi har måtte være samlet i - her har vi haft en hel dag sammen, og selv om det er med afstand til hinanden i bussen, så har vi kunnet snakke sammen og lære hinanden meget bedre at kende, end vi har kunnet, når vi møder omklædte ind til træning og tager hjem igen med det samme.

Lyder det fra Peer Lisdorf, der søndag den 14. juni sender tropper i aktion igen - hjemme mod BSF, der indledte sæsonen med et 1-3 nederlag til AaB.