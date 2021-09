Benjamin Lund scorede og lagde op til FC Roskildes scoringer. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Tæt på at gå helt galt for FCR, men det gik kun halvt galt

Sport DAGBLADET - 26. september 2021 kl. 13:11 Af Jeppe Lodberg

Efter otte sejre på stribe valgte FC Roskilde lørdag at slå noget op i banen hos VSK Århus, og nederlaget truede i en grad, at de lyseblå jublede over dog at få det ene point med hjem til regnskabet i 3. division, hvor roskildenserne fremdeles er ubestridt tophold.

- Det er selvfølgelig på dagen en forløsning, når udligningen falder så sent. Vi havde brændt tre-fire hundrede procentschancer i anden halvleg, og man fik jo uværgeligt den tanke, at det bare var en af de dage, hvor vi ikke ville få den puttet i mål, siger assistenttræner Mike Mortensen om 2-2'eren, som anfører Andreas Hermansen sikrede i overtiden, da FC Roskilde fik et frispark midt på banen, spillede bolden ud i højre side, hvor så Benjmin Lund slog et fint indlæg til bagrummet, hvor bolden blev headet modsat og så stanget i mål.

Benjamin Lund sørgede - anderledes planlagt - at bringe FCR i front efter et lille kvarters spil - men da var gæsterne ifølge Mike Mortensen allerede begyndt at spille sløjt.

- Vi startede egentlig fint, men fra omkring det tiende minut tabte vi alle dueller og vi var fortjent bagud ved pausen. Her snakkede vi egentlig stille og roligt om, at det er hvad der sker, når man kun spiller på 60 procent, og vi ruskede så at sige os selv op og spiller så en sindssyg god anden halvleg. Men hvor vi altså for første gang ikke scorer på vores chancer, men faktisk brænder dem, siger Mike Mortensen.