Tobias Lund Andresen har haft et flot efterår. Foto: Team DSM

Send til din ven. X Artiklen: Taastrup-rytter med første pro-sejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Taastrup-rytter med første pro-sejr

Sport DAGBLADET - 28. september 2021 kl. 11:13 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Der findes cykelryttere, som gennem en hel, lang cykelkarriere ikke når at hente én eneste professionel sejr - i dag også kendt som en sejr i et UCI-løb (betegnelsen for de løb, som giver point til verdensranglisten)

Gennem 12 sæsonener som professionel cykelrytter - i årene 1991 til 2002 - vandt den danske rytter Peter Meinert for eksempel ikke en eneste pro-sejr. Han var en hjælperytter med stort H, og han fik stort set aldrig lov at køre sin egen chance.

Men en sejrstotal på nul - dén har 19-rige Tobias Lund Andresen allerede nu slået efter bare ni måneder som professionel. Ja, semiprofessionel er vel nærmest et mere dækkende udtryk for den unge sjællænder, som kun er førsteårs U23-rytter, men som har grebet chancen de sidste par måneder hos Team DSM's udviklingshold »Development Team« - lillebroderen til World Tour-holdet Team DSM.

Søndag blev en god periode så netop kronet med Tobias' første sejr i et UCI-løb; sidste etape af det franske løb Tour de Bretagne.

Nuvel, der var »bare« tale om et løb i kategori 2.2 - den laveste af de fire kategorier inden for UCI-etapeløb - men ikke desto mindre er det ganske imponerende at tage en sådan sejr allerede som 19-årig.

Og dagen derpå er det da også en særdeles tilfreds ung mand, vi fanger over telefonen.

- Det er kæmpe stort. Sidste år vandt jeg selvfølgelig en hel del - men det var jo »bare« som juniorrytter, så det var noget lidt andet. Niveauet er meget højere hér, og det var da super fedt at få bevist over for mig selv, at jeg er god nok til at gøre mig gældende hér, siger Taastrup-drengen, som desuden i lørdags, på løbets næstsidste etape, blev nummer to.

Han fortæller om sejren på den ganske kuperede syvende og sidste etape af Tour de Bretagne.

Lugtede af sejr dagen før

- Jeg havde allerede stukket næsen ret langt frem dagen før, og det var fedt, men jeg ville jo også gerne have en sejr, når nu benene var så gode. Løbet sluttede på nogle små omgange i en bymidte, hvor det gik og og ned og en del af ruten på brosten. Det var mega teknisk og med nogle små, hidsige bakker. Det kan jeg godt lide.

- Så da vi ramte omgangene, fortalte jeg mine holdkammerater, at jeg havde gode ben og fik så lov at gå i udbrud. Og vi kom så fem mand afsted, og på den sidste bakke op til mål fik jeg lige præcis presset mig forbi en franskmand og tog sejren. Det var ret fedt, tilføjer Tobias Lund og lyder abslout som om, han stadig tænker netop dét.

Sejren kom oven på en periode over nogle uger med virkelig god form hos den unge »puncheur« - og for nylig blev det ogaå til en 16. plads i éndagsløbet Antwerp Port Epic - et løb i UCI-kategori 1.1. Hvis dét i sig selv ikke lyder som et resultat ligefrem at skrive om, så tro om igen.

For løbet var stjernebesat, som det sjældent er set i et 1.1-løb, og vinderen den dag var cykelfænomenet Mathieu van der Poel. Nærmere introduktion skulle næppe være nødvendig.

Og Tobias Lund Andresen håber da også på at kunne bygge videre på sin gode form forud for hans to sidste løb i sæsonen, éndagsløbene Binche-Chimay-Binche så U23-udgaven af Paris-Tours.

- Det er stadig et par store og fede løb, der venter, og det en spændende chance, når formen god. Før etapeløbet i Bretagne havde jeg aldrig kørt et løb på mere end fire dage, så jeg var meget i tvivl om, hvordan det skulle gå i et etapeløb over en hel uge. Men jeg følte mig flyvende alle dage - så det er en god følelse at slutte sæsonen af med, konkluderer han.