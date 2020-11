Tobias Lund Andresen kommer fra Taastrup og har de sidste to år kørt for Team Roskilde Junior. Han har haft en decideret kanonsæson i 2020, og nu skifter han til Team Sunweb Development Team. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Taastrup-dreng skriver kontrakt med storhold

Sport DAGBLADET - 03. november 2020 Af Kasper Nørgaard Hansen

Tobias Lund Andresen, som i de sidste to år har kørt for Team Roskilde Junior, rykker efter årsskiftet op som U23-rytter, og det fejrer han nu med et skifte til Team Sunweb Development Team. Det tyske mandskab er, som navnet antyder, udviklingshold for storholdet Team Sunweb - holdet som vandt hele tre etaper i årets Tour de France.

Det er med andre ord lidt af et hold, som den talentfulde 18-årige rytter skifter til. Ja, faktisk bliver Team Sunwebs udviklingshold anset som et af de allerbedste U23-hold, der findes. Og så man netop Tour de France i år, vil man helt sikkert også have bidt mærke i den schweiziske rytter Marc Hirschi, som tog en etapesejr og to andenpladser undervejs.

Hirschi er netop tidligere rytter på dét Development Team, som Tobias Lund Andresen nu skal køre for.

- Det er virkelig fedt, lidt af en drengedrøm. Det er et virkelig professionelt og velorganiseret hold, og bare for at give ét eksempel, så i næste uge, hvor jeg har videomøde med holdet, der skal jeg snakke med 10 forskellige mennesker i alle slags funktioner på holdet. Det siger meget godt, hvor store forhold det er, siger Andresen med begejsetring i stemmen.

