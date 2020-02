TMS var i undertal i en kvart kamp

Af Kasper Nørgaard Hansen TMS Ringsteds kvinder tabte lørdag med 19-28 i udekampen mod rækkens suveræne nummer ét, Vendsyssel. Men resultatet lyver kraftigt, for TMS'erne var faktisk glimrende med i opgøret i 50 minutter, inden man til sidst faldt lidt sammen.

Som sagt strittede udeholdet længe godt imod - ja, faktisk kom Ringsted-pigerne så sent som i 2. halvleg endda foran i kampen ved stillingen 15-14.

Herefter satte Vendsyssel sig dog igen på kampen og kom foran med tre. Men dét skyldtes dog i høj grad, at TMS'erne blev ramte af hele tre udvisninger på syv minutter.

Følgelig hang gæsterne nogenlunde på indtil 21-18 i Vendsyssel-favør med 10 minutter tilbage. Hér kom TMS igen-igen i undertal - og denne gang var det midtsjællændernes forsvarskrumtap Louise Wendelbo, der røg ud for tredje gang. Det betød rødt kort til hende, og så faldt Ringsteds korthus sammen til sidst.

Men det er nu heller ikke helt nemt at slå et tophold på udebane, når man i en kamp får syv udvisninger mod hjemmeholdets to.