TMS uden en kamp i en hel måned

18. februar 2020

TMS Ringsteds kvinder har fået pakket deres sæson på en lidt speciel måned hér i 2019/2020-sæsonen. I nu nogle måneder har holdet typisk haft én til to kampe mere spillet end de øvrige hold i rækken, når man kigger på tabellen. Men dét bliver der så sandelig lavet om på nu.

For i de næste knapt halvanden måned spiller TMS-pigerne bare en enkelt kamp i 1. division - lørdag d. 29. februar ude mod Vendsyssel. Og efter denne ene kamp går der derefter altså en hel måned, hvor de grønblusede overhovedet ikke kommer i kamp... Men hvordan hænger et så »skævt« sæsonprogram egentlig sammen?

- Det hænger sammen med, at vi selv har flyttet en kamp, hvor »K« (målvogter Kamilla Davidsen, red.) er af sted på lejrtur med sin skole - og så er der også et par andre weekender med ungdomslandsholdssamling, hvor vi af dén grund heller ikke kommer ud at spille. Og derfor kommer vi så tilsammen til at få en ualmindelig lang pause, fortæller TMS Ringsted-træner Thomas Brønd.

En hel måned uden kamp - hvordan håndterer I dét? Lægger I en træningskamp ind i perioden eller noget andet?

- Vi gør faktisk dét, at vi giver pigerne totalt fri i den første uge. Og det gør de ud fra dén betragtning, at med så lang en pause forude, så har vi på dén måde en mulighed for, at pigerne kan få ladet batterierne op. Det handler om, at vi skal være mest muligt klar oven i hovedet til de sidste tre kampe, som så kommer på en snor, siger træneren, hvis mandskab da også har været enormt svingende på håndboldbanen den sidste måneds tid.

Selv om det altså ikke bliver til nogen ekstra træningskamp i perioden, frygter Thomas Brønd ikke for, hvor hans hold kommer til at stå rent fysisk, når den månedlange kamppause er overstået.

- Det bliver nærmest lidt en slags sæsonstart 2.0, hvor vi i de tre uger efter pigernes friuge vil give den fuld smadder med både styrketræning og cardio-delen. Vi kommer til at få vores fysiske træner Anders Larsen meget med ind over i den periode, sådan at vi står skarpest, mest eksplosive og mest udholdende til dén tid.

- For de sidste tre kampe derefter vil komme til at definere, hvordan hele vores sæson har været, ganske enkelt.