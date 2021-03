Se billedserie Sebastian Thor og Christian DAlmose hygger sig, mens/over at Martin Mauer lægger an til skud. Foto: Jeppe Lodberg

TMS tror på miraklet

16. marts 2021 Af Jeppe Lodberg

Der røg en ordentlig appelsin durk ned i TMS Ringsteds turban i sidste uge, da Dansk Håndbold Forbunds disciplinærudvalg med et svirp snuppede tre sejre ud i labberne på Bjerringbro-Silkeborg og fordelte de tre gange to point til TMS, Kolding og Holstebro, fordi BSH ikke havde ganske styr på spilletilladelsen fra den frem til jul Lemvig-udlejede stregspiller Sasser Sonnes spillerlicens.

Med et pennestrøg var ringstederne nu ikke tre, men ét point efter Lemvig - og med tre kampe tilbage at spille var den direkte nedrykning fra Ligaen måske ikke helt hypotetisk, men inden for mulighedernes verden at realisere. Det ene point er godt nok reelt to, da Lemvig har vundet begge indbyrdes kampe - så TMS skal have mindst én sejr ud af opgørene mod Kolding (ude), Aalborg (hj) og Ribe/Esbjerg (ude) alt afhængigt af, hvordan det går Lemvig i sine kampe mod Holstebro (hj), Fredericia (hj) og Kolding (ude).

- Vi er ikke selv herrer over det, men vi har fået en lille hjælpende hånd med de to point fra BSH. Vi har stadig tre meget svære kampe tilbage, og vi vil prøve at vinde dem alle. Jeg har gode forventninger og tegninger til, at vi kan være med i kampen mod Kolding, og vi tror på det, til det sidste er lagt. Det er ikke sådan, at jeg har oplevet, at spillerne er blevet helt vilde over, at vi nu kun er ét point efter. Men jeg håber da på, at de kan finde det sidste krudt, og når jeg ser på den første kamp, vi spillede mod Kolding, så skulle vi jo have vundet den, siger cheftræner Christian Dalmose henvisende til 25-27 nederlaget tilbage i oktober måned sidste år efter 13-12 føring halvvejs.

Den gang var Kolding også en del af den absolutte bundstrid, men de tidligere mangedobbelte mestre ligger nu til en plads i slutspillet og fik med de to BSH-point slået et hul på tre point ned til Fredericia på niendepladsen.

Der er altså mere end én grund til, at det vil være en pokkers god idé for TMS at vinde i aften - for napper Kolding sejren og får Fredericia som ventet ørerne i maksine hos GOG på søndag, så vil Lemvigs to sidste modstandere reelt ikke have noget at spille for. Så vil Kolding være sikre på slutspil, og Fredericia sikker på kvalspil.

- Det er vores første finalekamp, og det kræver, at vores keepere står på et vildt højt niveau, hvis vi skal vinde i Kolding, siger Christian Dalmose og må se bort fra Brian Jørgensen til opgøret.

En otte år gammel meniskskade i knæet laver vrøvl i en grad, at den snart-pensionerede målmand dårligt kan rejse sig fra en stol, så han holder sig i ro frem til i hvert fald kampen mod Aalborgs mestre på tirsdag.

Her billeder fra tirsdagens træning. Foto: Jeppe Lodberg