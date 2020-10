Anne Cathrine Lundby scorede syv mål og blev delt topscorer med Louise Hansen hos SønderjyskE. Her mod Gudme. Foto: Per Christensen

TMS-triumf i SønderjyskE

Med ti minutter igen havde SønderjyskE ellers for gud ved hvilken gang fået både kontakt igen og overhalet til 24-23, men et par af de helt store spillere - lille Natascha Wollesen og Anne Cathrine Lundby - havde i slutfasen råd til at misse hver et straffekast, og TMS'erne overlevede også tre udvisninger alene i det sidste kvarter.

Af fem TMS-udvisninger - mod tre til værterne - nappede anfører Louise Wendelbo de to første og dét med to et halvt minuts mellemrum lige før det spillede kvarter. Fra første udvisnings stilling på 6-5 til SønderjyskE blev det 9-7 i den fire et halvt minut lange næsten udbrudte undertalsperiode, men så ramtes SønderjyskE af sin enlige udvisning i første halvleg, og dén periode vandt TMS med 2-0 samt scorede igen lige efter, at begge hold var lige mange på banen.