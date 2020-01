Jakob Jessen passerer hér Skive-keeperen i den omvendte kamp i Ringsted. Det gjorde Jessen i øvrigt hele ni gange i den kamp. Foto: Kim Rasmussen.

TMS-træner: Sæsonens vigtigste kamp

Sport DAGBLADET - 09. januar 2020 kl. 21:52 Af Kasper Nørgaard Hansen

En sæson i 1. division i håndbold består af 26 kampe. Kampe, der alle kan give nul, ét eller to point - og som derfor i sagens natur burde være lige vigtige alle sammen.

Men sådan en slags snusfornuftig og småirriterende logik er ikke Christian Dalmoses »ting«. Nej, han ved udmærket godt, at der er kampe, som i langt højere grad har en evne til at definere en sæson - eller i hvert fald de næste mange kampe, der følger.

En sådan én er fredagens udekamp i Skive. Et opgør, TMS-træneren flere gange har nævnt i bisætninger over for undertegnede, når talen ellers har handlet om andre modstandere i rækken. Og nu er den der så, kampen i det vestjyske, og Dalmose glæder sig. Og det hele er ikke blevet mindre af, at det er hele tre uge siden, hans grønblusede drenge sidst var i kamp.

- Du har ret i, at jeg allerede snakkede om Skive tilbage i slutningen af august, og det gør jeg stadig. Det er dét hold, der er vores største trussel i forhold til at rykke op, og det er udover os selv det klart bedste mandskab i rækken. De har en mega bred trup, og de er oven i købet det bedst spillende hold af alle de andre i rækken, remser Ringsted-træneren op i nærmest skamros.

Lige nu er det faktisk ikke Skive, men i stedet HC Midtjylland, som rent pointmæssigt er den største trussel mod midtsjællænderne - hvor topstillingen er således, at TMS har 26 point, HC Midtjylland har 22 og Skive 20. Men dét giver Christian Dalmose nu ikke meget for brugt som et pejlemærke for styrkeforholdet blandt de næstbedste i divisionen.

- Skive er et klart bedre hold end Midtjylland - det er der ingen tvivl om. De (Skive, red.) har så godt nok haft en dårlig december måned med nogle svipsere rundt omkring - men det gør dem næsten kun mere farlige mod os. Det er vel deres sidste skud i bøssen, hvis de skal have en chance for at slutte på førstepladsen, påpeger han.

At Skive for sin del da også har tænkt at sætte alle sejl ind for ikke bare at slå TMS Ringsted i fredagsbraget - men også indhente holdet på den lange bane - viser Skives ageren i julepausen. Hér har vestjyderne nemlig hentet ikke bare én, men hele to af de største profiler fra 1. division ind på holdet.

To gange Damgaard - Matias og Andreas - er skiftet til skibonitterne fra hhv. Odder og Tønder. Førstnævnte er to gange tidligere sluttet som samlet topscorer hele i 1. division, mens Andreas har været skadet i store dele af denne sæson og derfor ikke helt har fået vist sit værd for Tønder. Det har han til gengæld i Ligaen for Lemvig/Thyborøn - og tilsammen er det en ualmindelig giftig duo, som TMS-forsvarerne kommer til at stå over for.

- Det er vildt at hente sådan en duo bare lige henover julen. Og Tobias Rasmussen fra Mors/Thy har de også fået - så det er meget imponerende, siger Dalmose.

TMS vandt den omvendte kamp i Ringsted med 32-25, men den sejr lyder mere suveræn, end den egentlig var. For i 2/3 af opgøret var holdene nemlig fuldstændig lige - inden TMS så trak uimodståeligt fra. Dét opgør kan man dog ikke bruge til meget i fredagens kamp, mener han.

- Det er en helt ny situation. Skive på udebane er noget helt, helt andet end hjemme i Ringsted! Det hér er sæsonens vigtigste kamp, og kan vi vinde hér, så ser det for alvor godt ud, sammenfatter træneren.