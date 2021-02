Morten Jensen i kampen mod netop Skanderborg i december. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

TMS-topscorer vil i slutspillet - med Skanderborg

Sport DAGBLADET - 19. februar 2021 kl. 08:53 Af Kasper Nørgaard Hansen

Det er næsten lidt ironisk, at Morten Hempel Jensen med lidt af en kanonkamp om nogen var manden, som i december var hovedarkitekten bag TMS Ringsteds overraskende sejr over Skanderborg.

For som mange allerede vil vide, skifter TMS-topscoreren Midtsjælland ud med netop Skanderborg fra og med næste sæson - og ja, måske var det netop den omtalte 29-26-kamp, som gjorde at østjyderne endegyldigt besluttede sig for at lægge billet ind på Jensen til den kommende sæson?

Den del vil venstrebacken ikke selv spekulere i, men sikkert er det, at han glæder sig ualmindeligt meget til et nyt kapitel i sit håndboldliv. Efter fem sæsoner i TMS Ringsted i øvrigt. Og uden at forklejne midtsjællænderne, så er Skanderborg bare en større klub - målt på resultater, i hvert fald.

Klubben har en økonomi, der er nogenlunde sammenlignelig med TMS Ringsteds og Lemvig/Thyborøns - men alligevel er Skanderborg sluttet i top 6 de seneste to sæsoner og er på vej til at gøre det igen i denne.

- Rent sportsligt ligger Skanderborg lige en tand højere, end dér hvor TMS er lige nu. Det er et hold, som kan kæmpe med i den bedste halvdel af rækken, og dét i sig selv synes jeg er spændende. Og jeg mener, at de har et stærkt setup både omkring det håndboldtaktiske, men også det fysiske.

Prøv at uddyb dét med det fysiske element?

- Deres fysiske træner er super god, er min fornemmelse, og i det hele taget det ret store fokus de har på at bygge spillerne op fysisk, det synes jeg er tiltalende. Fysik betyder bare rigtig meget i moderne håndbold, og især når det kommer til at være en god forsvarsspiller, hvilket jeg rigtig gerne vil udvikle mig til.

Det er med andre ord så absolut tanken fra Skanderborgs side, at Morten Jensen skal være en tovejsspiller i den østjyske klub.

- Der er nok ikke nogen tvivl om, at missionen bliver lidt todelt. På den ene side skal jeg bruges i forsvaret, så jeg kan være en del af kontraløbene - som er noget af min force, synes jeg. Jeg har rimelig god fart i benene. Men omvendt skal jeg nok også tage lidt kilo på i rene muskler, så jeg kan blive stærkere end jeg er nu, påpeger venstrebacken.

- Der er ingen tvivl om, at jeg rigtig gerne vil etablere mig på Skanderborgs hold, og det gør man alt andet lige nemmere, hvis man ikke behøver at skulle skiftes ud efter hvert anngreb, men i stedet kan løbe hjem og forsvare.

Hvad er dine drømme i Skanderborg?

- Det er helt klart at komme til at spille nogle af de store kampe. Slutspilskampe med den dér særlige spænding, som den slags kampe har - og måske med lidt held komme i Final 4. Det har klubben jo været før (i 2019-2020-sæsonen efter kvartfinalesejr på 27-25 over TMS Ringsted, red.) så det kan godt lade sig gøre igen, tror jeg.

- Og så har jeg én eller anden vild drøm om en semifinalekamp i Ligaen, mens jeg er her. Det bliver selvfølgelig super svært, men hvem ved, drømmer Morten H. Jensen.