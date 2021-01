TMS-topscorer: Vi har holdet til at slutte i top 5

I sin første sæson for TMS Ringsteds 1. divisionsdamer scorede Anne Cathrine »AC« Lundbye solide 82 mål i de 18 kampe, hun nåede at spille, inden sæsonen blev afblæst før tid af coronaen.

Et ganske fint snit på 4,6 mål per kamp - men i indeværende sæson har hun kun skruet yderligere op for gashåndtaget. For med 67 mål i de hidtil spillede 11 kampe, er hun i skrivende stund noteret for et målgennemsnit på 6,1 - og det er til at aflæse på den samlede topscorerliste.