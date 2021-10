Martin Risom bankede otte mål i nettet mod Ribe/Esbjerg og er nu oppe på 41 i sæsonen. Foto: Anders Ole Olsen

TMS-topscorer: Vi har flere strenge at spille på

Sport DAGBLADET - 13. oktober 2021 kl. 20:25 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Med otte mål - blandt andet det, der lukkede døren på klem til et sidste comeback, da Ribe/Esbjerg i slutminutterne for første gang var kommet på plus to - blev Martin Risom kampens topscorer. Men det var nu holdets bredde, der var i hans tanker, da han evaluerede på sejr nummer tre i bare syv kampe.

- Det var en hård kamp, men den var fed at spille. Rigtig fed. Der er rigtigt mange, der byder ind, og det har været kendetegnende for os i sæsonen. Der er ingen, der slår op i banen.

- På det her hold er vi mange, der kan score og vi skaber rigtigt mange chancer. Vi har ikke som i sidste sæson en Morten (Hempel Jensen), hvor vi var afhængige af, at han scorede ti mål, hvis vi skulle have en chance for at vinde.

- Nu er der flere strenge at spille på, og ja - det går da også godt for mig. I sidste sæson startede jeg med en brækket fod, men nu har jeg haft en periode, hvor jeg ikke har haft skader, og hvor jeg kan spille frit. Det er dejligt, men nogle gange kan jeg godt blive overrasket over, så godt det går, sagde Martin Risom.

Den tidligere TMS-træner Kristian Kristensen var noget i kulkælderen over sidstesekunds-nederlaget til hans nyeste hold efter nogle år i spidsen for Ikast/Hernings damer. Det var ikke, hvad han og Ribe/Esbjerg kom efter.

- Jeg er ærgerlig over, at vi ikke får to point, men vi havde ikke marginalerne. Inden for otte sekunder går vi fra at have to point til ingen at få. Vi har jo god tid efter vores sidste time-out til at sætte det rigtige angreb og lykkes, men så er det stolpe ud, og så scorer de i sidste sekund.

- Det var flot af Ringsted - og tillykke til dem - men det var ikke deres skyld, at de vandt. Det var marginalerne - stolpe ud for os, sagde Kristian Kristensen og havde næsten hellere tabt, hvis det havde været en redning af Patrick Bols, der havde forhindret hans Mathias Jørgensen i at score det potentielle sejrsmål.

- Vi kommer jammerligt i gang med begge halvlege, men i første kommer vi tilbage, da vi går i 6:0-forsvar og finder tryghed der - og i anden har vi behov for at komme foran med mere end to for at kunne lukke den. Men det her er vores niveau - glem de gamle tider med store Ribe-budgetter - og vi er ikke bedre, når vi mangler spillere som Jonathan Mollerup og Marcus Mørk, sagde Kristian Kristensen.