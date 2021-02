TMS tabte vigtig bundkamp

- Vi skal selv skabe festen, sagde TMS-træner Christian Dalmose i optakten til tirsdag aftens særdeles vigtige hjemmekamp mod Århus Håndbold.

Med en sejr kunne TMS tage et rigtig stort skridt mod redning i Ligaen, og mod rækkens nummer tredjesidst var det da ikke umuligt.

Men det skulle vise sig at bliver sværere end som så for TMS, der både skulle levere spillet og indsatsen og altså derigennem skabe den fest, der skulle føre frem til den livgivende sejr.

TMS var ellers fint med i starten af kampen, og det ikke mindst takket være talrige redninger af Brian Jørgensen, der igen og igen reddede på kassen.

Lidt tungere så det ud i den anden ende, hvor det hakkede og var for langsomt i store dele, og så splitter man altså ikke et Liga-forsvar ad.

Århus slog derimod til og gik til pause med 14-10 og små panderynker her og der og TMS-lejren.

Det lignede ikke en TMS-dag, men så tog pokker da ellers ved de grønne, der scorede tre gange i træk og siden kom på 16-16 og var ved at sætte godt fut i den fest, de var gået på banen for at sørge for foran de 30-40 tilskuere, der måtte være og var i hallen.

Efter 42 minutter stod det 17-18 på tavlen, TMS var med, Lauritz Léger ville ikke stå tilbage for Brian i målet og sled som en okse for at bringe sit hold helt op.

Sådan udspillede kampens afslutning sig.

18-20: August Wiger

19-20: Andreas Magaard

19-21: Emil Jessen

20-21: Oskar Vind

47. 20-22: Emil Jessen

21-22: Lauritz Legér, viljemål.

21-23: August Wiger

Valdemar Gravesen i teknisk fejl.

Morten Jensen stoppes i kontra, brænder skuddet, men ingenting.

51. 22-23: Morten Jensen

TMS kæmper for at komme til chancer.

Morten Jensen forbi mål med dommernes arme oppe.

Udvisning til Sebastian Thor, hans tredje og dermed rødt kort.

54. minut.

22-24: Anton Laursen hopper op i 4. sals højde og scorer.

Magaard brænder fri chance fra stregen.

22-25: Mads-Peter Lønborg lobber fra fløjen.

TMS får ikke rigtig fat i slutfasen.

56.24: TMS time out. "Vi kan sagtens nå det", siger Dalmose.

23-25: Lauritz Legér, der er vilje i den dreng...

23-26: August Wiger.

Århus´ keeper redder. Denne kamp vinder TMS ikke.

Magaard misser fra chance fra stregen.

23-27: Mads-Peter Lønborg.

Lidt sur aften for TMS

24-27: Morten Jensen.

Slut.

TMS taber kampen og må kæmpe videre i bunden med Lemvig om at undgå den sidsteplads, der giver direkte nedrykning.