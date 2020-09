TMS tabte tæt, hård kamp

TMS-drengene legede med det meste af vejen, men fik lov til at slide og slæbe for hvert eneste mål - hele tiden med Morten H. Jensen som den centrale spiller, som ansvaret om mål hviler på.

TMS Ringsteds smalle trup kom på overarbejde, og regulært var der to bagspillere af skifte med. Ikke meget i det selskab under maksimalt fysisk pres, og TMS lider under, at Martin Risom og Andreas Hampe er ude. Ydermere sad stregspiller Joachim Møller ude med en blødning i låret, og det er uvist hvornår han kommer i kamp igen.