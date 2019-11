Andreas Magaard i sidste sæsons Ligakamp mod SønderjyskE, hvor han sikrede TMS et point i allersidste sekund. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

TMS-streg glæder sig vildt til topkamp

Sport DAGBLADET - 02. november 2019 kl. 09:12 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste sæson havde TMS Ringsteds forsvarsekspert og stregspiller Andreas Maagard nærmere en øm bagdel af at sidde så meget på bænken, end han havde ømme arme og ben af at tonse rundt på banen.

Men sådan er det mildt sagt ikke længere for den næsten to meter høje og hærdebrede Magaard, hvis store fysik nogle gange gør, at man helt glemmer, at han kun lige er fyldt 21 år.

I denne sæson har han scoret 29 mål i de otte kampe, og det gør ham faktisk til den næstmest scorende spiller for TMS lige nu - omend med et kæmpe spring op til topscorer Nørager.

Læg dertil, at Magaard i mindst lige så høj grad er én af nøglespillerne i midterblokken i Ringsteds forsvar, jo, så må man sige, at tingene er gået stærkt for U21-landsholdsspilleren.

- Jeg synes faktisk allerede, at min positive udvikling startede i sidste sæson - hér var det måske bare ikke så tydeligt for folk udefra, i og med at jeg ikke spille så meget i kampene. Men til træning lærte jeg sindssygt meget af både Benjamin Pedersen og Sebastian Thor. De blev en slags læremestre for mig, kan man sige. Alle deres mange inputs er nogle af dem, jeg bruger i denne sæson, fortæller Andreas Magaard.

Og det må man sige, at han gør. Ja, faktisk spiller Magaard typisk i omegnen af 50 minutter i gennemsnit i TMS' kampe og dermed er ham én af Christian Dalmoses allermest benyttede spillere.

- I denne sæson har jeg virkelig fået chancen på banen, og jeg synes også jeg har været god nok til at gribe den - og det er da super fedt at få en masse ansvar og en vigtigere rolle generelt, tilføjer Magaard.

Hvor mangler du stadig at forbedre dig, hvis du skulle nævne én ting?

- Det er noget, jeg har snakket meget med Dalmose om - nemlig den verbale del. Han ser mig som en leder i forsvaret, men mangler lidt at høre noget mere »lyd« fra mig under kampene. Jeg er måske ikke den mest frembrusende type, men jeg skal blive bedre til at dirigere og være tydelig i det verbale forsvarsspil, om man så må sige.

En midtjysk heksekedel

I dag gælder det så udekampen mod HC Midtjylland - et hold, der som oprykkere har overrasket positivt. Ja, faktisk ligger midtjyderne hér knapt en tredjedel inde i sæsonen på tredjepladsen i 1. division, og TMS-stregen forudser, at det meget vel kan blive sæsonens hidtil sværeste opgave, der venter ham og holdkammeraterne.

- Det bliver en fed kamp på et højt håndboldniveau, er jeg sikker på. Det er en meget svær udebane, hvor der altid er mange mennesker i hallen og en fed stemning. Ja, det er måske nok i virkeligheden den sværeste udebane i rækken, påpeger Magaard.

- Jeg tror på ingen måde, at vi bare går derover og vinder med 10 mål, som vi ellers har gjort i mange andre kampe i sæsonen. Tværtimod tror jeg, det bliver et opgør med masser af nerve og intensitet, og hvor afgørelsen nok først falder sent i kampen. Men selvfølgelig tror vi da meget på os selv, for vi er temmelig svære at slå for tiden. Vi skal vise, hvad vi er lavet af, konkluderer Andreas Magaard.

En stor mand med en stor rolle i TMS.