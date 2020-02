Se billedserie Jakob Jessens fod bliver »kantet« af Odders topscorer Nichlas Hald og dermed straffekast i stuationen. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

TMS spiller uafgjort i vild kamp

Sport DAGBLADET - 09. februar 2020 kl. 15:15 Af Kasper Nørgaard Hansen

TMS Ringsted var både foran med fem og til gengæld bagud med tre i slutfasen af udekampen mod Odder - inden TMS til allersidst fik udlignet til slutresultatet 29-29.

TMS-spillerne lignede vilde dyr, da de løb på banen, og i løbet af »nul-komma-fem« havde gæsterne bragt sig foran med hele 5-1, og hér var det at halspeakeren annoncerede følgende:

- Ja, kære publikum - dét jeg sagde før kampen gælder sådan set stadig. Man må meget gerne kunne høre jer! lød det nærmest med skældud i stemmen.

På én eller anden måde syntes opfordringen at virke, for i de følgende 10 minutter kom der for det første mere larm på lægterne, og for det andet begyndte Odders forsvar langt bedre at få fat i TMS-skytterne, som i en lang periode ikke formåede at passere hjemmekeeper Erik Olesen.

Således 4-6 på tavlen efter et kvarter, men hvis jyderne syntes at begynde at lugte blod, blev de hurtigt »forkølede« igen. For i løbet af relativt kort tid fik TMS atter oparbejdet et forspring, som lød på en fire-fem måls størrelse.

Havde det ikke været for stribe unødvendige TMS-udvisninger i 1. halvleg, kunne holdet formodentlig godt have trukket stort fra - det var dén fornemmelse, man sad med. Men nu røg flere Ringsted-spillere altså pludselig ud med kort tids mellemrum, og samtidig blev et par svinestreger fra hjemmeholdet ikke bemærket af dommmerparret.

Alt sammen kombineret med en tiltagende Odder-gejst og gejlen-hinanden-op - og så gik østjyderne fra nede 6-11 til nu 12-12 ved pausen. Lidt af en kovending i opgøret.

Det med udvisningerne fortsatte i stor stil i starten af 2. halvleg - først to til Odder og så én til TMS i løbet af fire minutter. Samtidig fortsatte den udtalte jævnbyrdighed, hvor udviklingen hed 14-14 og 16-16 på måltavlen.

Det var intenst og højdramatisk, og i takt med de mange udvisninger og straffekast i begge ender, blev hallen mere og mere kogende - og det syntes efterhånden som om alle var imod dommerparret Martin Clausen og Rasmus Sørensen.

Som halvlegen skred frem havde midtsjællænderne masser af muligheder for at komme foran med to og tre mål - men igen og igen blev bolden smidt væk eller afslutninger blev brændt i syv-mod-seks-spil. Og så dumpede en håndfuld Odder-bolde fra egen banehalvdel lige ned i det gabende tomme TMS-bur - med den konsenkvens at Odder nu i stedet kom foran med 24-21 med 10 minutter igen.

Tre TMS-mål på stribe betød dog udligning, inden de topdramatiske sidste fem minutter, hvor det hele altså endte i en pointdeling.