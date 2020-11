Se billedserie Morten H. Jensen har udviklet sig til TMS Ringsteds store profil. Foto: Anders Kamper Foto: Thomas Olsen

TMS-spiller fra målmand til Liga-topscorer

Sport DAGBLADET - 20. november 2020 kl. 08:38 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

For 12-13 år siden var han en ganske habil målmand med start i Roskilde KFUM, inden han skiftede til RB06 med et kortvarigt ophold i FC Roskilde.

Morten Hempel Jensen kunne dog mere med hænderne end fødderne, og i dag er han topscorer i landets bedste række, Håndboldligaen.

Et ganske godt valg af venstrebacken, der scorer mål på samlebånd for TMS Ringsted og senest scorede seks gange torsdag aften i sæsonens første sejr, da Mors-Thy blev slået 30-27 (14-14). Topscorer-æren har også medført et youtube-øjeblik for Morten Jensen, da han scorede 14 gange mod TTH Holstebro den 23. oktober.

Overtidsscoringen til 32-32 vil blive husket længe, da Jensen stod foran en hærdebred og tre meter høj mur.

Morten Jensen fik altså bolden i mål, og han sætter et stort aftryk netop nu i TMS som sit holds store profil, efter at have taget turen nedefra som ny-ankommet og -oprykket U18-spiller i 2016 sammen med Oliver Klarskov og Jasper Andersen.

Andersen slog ikke til og forlod TMS, Klarskov slog til, men fik en hjernerystelse for to år siden og er i dag assistenttræner i Roskilde.

Morten Jensen? Ja, han tog altså hele turen, trænede hårdt og ventede tålmodigt på chancen bag spillere som Michael Riis og Nicolaj Nørager, og nu er han på toppen.

- Det har været en lang rejse. Jeg kom som 1. års senior og følte, det var det rigtige at prøve TMS og tage den udfordring på et højt niveau. Allerede dengang var TMS en del af toppen i 1. division og nok også bunden af Ligaen, og jeg skulle udvikle mig meget. Jeg har fået meget tillid over årene, og når man er ung og helt ny senior, så er det sjældent, at man bare kommer ind og spiller 60 minutter fra start. Jeg føler, jeg er blevet bedre år for år, og jeg har fået mere tillid år for år, og derfor er jeg, hvor jeg er i dag, siger Morten Jensen i podcasten Grønne Stemmer, der laves af DAGBLADET/Sjællandske Medier.

- Jeg havde et mål om at udvikle mig år for år og blive bedre og bedre. Jeg har aldrig været den, der brokker mig over, at jeg ikke spiller. Jeg har det sådan, at man spiller det, man har gjort sig fortjent til gennem kamp og træning. Leverer man gode præstationer, så har man også fortjent at spille mere, og så får man også lov til det af trænerne.

Så hårdt arbejde og tålmodighed, så kommer ens tid og plads?

- Ja, det har været min tanke, og hvis jeg udviklede mig, som jeg skulle og kunne som senior og vænne mig til det, så kom chancen også. Det er fysisk hårdere at spille senior, og jeg skulle vænne mig til det tryk, der kommer, siger Morten Jensen.

Kræver tilvænning

I den første sæson i TMS, 2016/17, scorede han 37 mål i 21 kampe og endte langt nede på TMS Ringsteds topscorerliste, hvor Rune Ohm scorede 128 mål i 26 kampe. Siden er det gået fremad, og i denne sæson har Jensen fået nettet til at blafre 89 gange i 12 kampe. Sidste sæson scorede han 76 gange i 22 kampe. Tallene taler for sig selv.

- Man skal vænne sig til at spille senior, og der mangler man kontinuerligt gode præstationer, og de er svære at lave, når man er ny senior.

Morten Jensen har kun haft Christian Dalmose som seniortræner.

- Han har betydet meget i min udvikling, og Christian er ikke bange for at give folk chancen og lade de unge komme til, selv om det bliver tættere sidst i kampene. Hvis de har leveret til træning og i løbet af kampen, så skal de også levere til sidst. Der holder han sig ikke tilbage. I starten var det hårdt for mig at levere, når man kommer fra ungdomshåndbold, men jeg har fået tillid, og derfor har jeg kunnet arbejde mig bedre og bedre ind i det.

I dag er TMS Ringsted så tilbage i Ligaen efter den direkte nedrykning i foråret 2019 og den direkte tilbagevenden i corona-foråret '20.

- Vi skal levere sindssygt meget for at få point, og det gælder om at tage de gode ting med fra hver kamp. Vi skal gøre de dårlige ting bedre, og nederlag skal glemmes, for der kommer hurtigt nye kampe, og hvert point er vigtigt.

Det hidtil eneste sikrede Morten Jensen altså selv efter slutsignalet ude mod TTH til 32-32.

- Jeg har ramt noget rigtigt og spillet en god sæson til nu, men der ligger også et vist ansvar på mig. Vi har fået et point i 11 kampe, så fordi man scorer mange mål, vinder man ikke nødvendigvis håndboldkampe. Vi skal levere som hold og have gode præstationer - vi kommer ikke til at vinde på enkeltmandspræstationer. Holdet skal levere, og det gjorde vi i Holstebro i begge ender af banen. På mit frikast kiggede jeg efter det venstre hjørne af målet, som jeg kunne se, men så ramte bolden paraden og snød målmanden. Der var noget held med, og det skal til.

Du startede i Roskilde Håndbold som helt lille, men hvad er dit første håndboldminde?

- Uha... Jeg tror, det første, jeg husker meget tilbage på var, da vi spillede en U10-sæson og var til et uofficielt DM i Greve. Jeg kan huske lidt få ting, men ellers ikke meget.

Fakta Navn: Morten Hempel Jensen

Alder: 23 år.

Position: Venstre back.

Klubber: Roskilde Håndbold, Ydun, TMS Ringsted.



Mål/kampe for TMS:

2016-17 i 1. division:

1. Rune Ohm 128/26

2. Mads Dudek 90/26

3. Andreas Stryger 71/26

....

8. Oliver Klarskov 38/24

9. Morten H. Jensen 37/21

TMS blev nummer tre.



2017-18 i 1. division:

1. Lasse Sinding 102/23

2. Rune Ohm 88/26

3. Mads Dudek 84/26

4. Michael Riis 84/22

5. Morten H. Jensen 73/22

TMS bliver nummer et og rykker i Ligaen.



2018-19 i Håndboldligaen:

1. Nicolaj Nørager 115/26

2. Michael Riis 104/19

3. Benjamin Pedersen 69/25

4. Morten H. Jensen 64/25

TMS slutter sidst og rykker ned.



2019-20 i 1. division:

1. Nicolaj Nørager 203/23

2. Morten H. Jensen 76/22

Sæsonen afbrydes før tid pga. corona, men TMS ligger nr. et og rykker op.



2020-21 i Håndboldligaen:

1. Morten H. Jensen 89/12

2. Oskar Vind Rasm. 31/10

3. Lauritz Legér 30/11 Hvornår fandt du så ud af, at håndbold var din sport?

- Det har jeg vidst hele tiden, for jeg synes altid, det har været sjovt at spille og gå til håndbold. Det er også det, der driver mig i dag: Det er sjovt at komme hver gang, det er sjovt at komme til træning, også en søndag morgen, selv om man er træt. Det skal være sjovt, og det driver mig meget.

Hvornår tippede du over til håndbold og fravalgte fodbold?

- Jeg kom i »Talentklassen« i Himmelev, hvor to klassekammerater spillede håndbold og fodbold et halvt år af hver. Men jeg ville vælge, og jeg var ikke så meget i tvivl, selv om jeg elskede at spille fodbold. Men det var nok også en tanke om, hvor jeg kunne nå længst og hvad der var sjovest. Det tog ikke lang tid at træffe den beslutning, at det skulle være håndbold.

Valget førte siden til, at Morten Jensen tog på Københavns Idrætsefterskole (Kies) i Valby og kom til at spille i Ydun sammen med senere kendte spillere som Andreas Nielsen, Kristian Lund Vukman og Tobias Jørgensen.

- Jeg ville prøve mig af, og Ydun havde et godt hold, der var med fremme, så jeg kunne udvikle mig sammen med de bedste spillere på Sjælland i årgangen. Flere spillere blev rigtig gode, mens andre droslede mere ned og ikke ville bruge så meget tid på det. I de år handler det meget om, hvad man vil og hvad man vil bruge sin tid på - om man vil træne sin sport eller arbejde i stedet. Det afhænger af ens lyst, og det er ikke nødvendigvis de bedste, der vælger sporten, men dem, der har mest lyst til det. Det skal man gøre op med sig selv. Det handler også om en følelse af, hvor langt man kan drive det og om det er værd at gå efter håndbolden.

Hvad blev afgørende for dig?

- Allermest, at det er sjovt, og jeg elsker at bruge min tid på at spille håndbold. Det er den allerstørste faktor for mig. Man skal synes, det er sjovt. Det kræver meget tid, også på fysisk træning, og når man er ung skal man prioritere sin tid og overveje, om man vil til fest på gymnasiet eller bruge tid på styrketræning. For mange er det en barriere, der kan stoppe dem i at vælge sporten.

TMS på banen

Det gjorde den ikke for Morten Jensen, der i flere omgange var i kontakt med TMS, inden han kom til i sommeren 2016. Klubben havde fået øje på den uslebne diamant, der var kommet ud af Roskilde Håndbolds talentarbejde.

- De fortalte, hvad de ville og hvad de kunne bidrage med. Jeg valgte at blive i Ydun i første omgang, men kort efter kom der en aftale på plads med TMS. Jeg var klar over, at hvis jeg skulle prøve mig af på et højere niveau, så var TMS et rigtig godt bud i forhold til min egen udvikling.

Nu har du bidt dig fast og er topscorer, men hvad er din ambition?

- Den er at drive det så langt som muligt. Det er et kedeligt svar, men det er det, jeg vil. Om det kan bære mig til udlandet en dag, ved jeg ikke, men kommer der en mulighed, som er god for mig selv, så er det noget, jeg gerne vil prøve af. Jeg tager ikke ud bare for at gøre det og sidde et sted i Tyskland og kigge. Det skal give mening, og jeg skal spille på holdet. Jeg har sagt til TMS, at jeg vil tage tingene roligt lige nu. De vil gerne forlænge kontrakten og beholde mig efter næste sommer, men jeg tager det roligt. Jeg kigger på en plan, der kan være bedst for mig, og om det er i TMS eller et andet sted, har jeg ikke gjort op med mig selv, og jeg har ikke tænkt så meget over det. Jeg skal have roen og tiden til at spille håndbold og bidrage, hvor jeg kan, og så må det andet komme, når det kommer.

- En anden dansk klub kunne sagtens interessere mig, for man bliver set mere i en topklub, og så får man prøvet sig af på et højere niveau, inden man måske tager videre til et endnu højere niveau. Det skal ikke nødvendigvis være nu, for mavefornemmelsen skal være den rette, og det samme skal tidspunktet være.

Hvor bevidst er du om, at du er Liga-topscorer og spiller for en bundklub?

- Uden at gå i dybden med henvendelserne til min agent, så er jeg klar over, at der bliver holdt øje med mig. Det er alle klar over. Når man ligger, hvor jeg gør nu og har så meget ansvar, som jeg har, så bliver der kigget, og nogle klubber holder øje med hvert et skridt, jeg tager og kigger på alt, hvad jeg gør. Det er en cadeau til mig, at nogen gør det - det er et boost til selvtilliden, at det er godt, det man laver og at nogen holder øje med det.

Hvordan holder du benene på jorden?

- Ved at tage tingene stille og roligt og ikke forhaste noget. I sidste ende har jeg selv beslutningen, og så kan nogen presse på, men det er mig, der har beslutningen, og så kan jeg godt holde benene på jorden. Jeg har det bedst med at tage tingene stille og roligt og ikke tænke så meget på det nu. Så spiller jeg bedst. Jeg har det godt, og jeg nyder at være på holdet i TMS, og jeg hygger mig, og alt skal ikke handle om håndbold, siger topscoreren.

Blandt adspredelserne går han golfrunder med vennen Oliver Klarskov og andre, hvor temperamentet får frit løb, hvis det ikke lige kører...

- Jeg har gode venner, og vi laver andet end at spille håndbold. Her er golf en god sport, der ikke er så drænende for kroppen. Det er en super sport, der er hyggelig, og det vigtigste lige nu er bare, at jeg har et lavere handicap end Mads (Dudek, red.), siger Morten Jensen drillende.

Er du en god eller dårlig taber?

- Det kommer an på meget! Jeg er nok en dårlig taber, og jeg kan blive rigtig irriteret over det, men det kommer an på, hvad det er. På golfbanen er det noget andet, det er for at hygge mig, og der er der ikke andre at give skylden end sig selv.

Med sejren over Mors-Thy har TMS nu tre point og ligger næstsidst lige foran Lemvig.

- Det er hårdt og svært, og vi skal ramme 11-12 point for at blive oppe, men jeg koncentrerer mig ikke så meget om stillingen. Mit fokus er på, at vi skal vinde, hver gang vi går på banen og at vi har en chance i alle kampe.

Og hvornår træffer du beslutningen om din fremtid?

- Jeg har ingen tidsplan for det. Jeg træffer en beslutning, når jeg har hørt fra folk, hvad jeg skal høre. Jeg tager en snak med alle, der synes, det er interessant at høre mig, inklusive Ringsted, og så skal jeg tænke mig om og finde ud af, hvad der er bedst for mig. Det skal føles rigtigt, så jeg beslutter mig, når tidspunktet er det rigtige ud fra det.

Siger ikke bare TMS Ringsteds, men hele Herrehåndboldligaens topscorer.

Interviewet er lavet inden kampen mod Mors-Thy, men fakta i artiklen er rettet til.