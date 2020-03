TMS-spiller bliver træner i FIF

For få måneder siden blev det meldt ud, at Morten Nyberg stopper som spiller og assistenttræner i TMS Ringsted efter denne sæson og at han gik efter et trænerjob i en anden klub.

Om makker Morten Mogensen:

»Morten Mogensen er stadig en ung træner, der i sin tid i FIF har trænet 2. division damer med en førsteplads som resultat, og de seneste to år har været ansvarlig for U19 drenge. U19 drenge har haft en stejl opadgående kurve, som i denne sæson kulminerede i at være ubesejret i ligaen, kvalificeret til det nu aflyste DM med en 5 måls sejr hjemme mod GOG, som helt åbenlyse resultatmæssige beviser på, at Morten er en super dygtig træner og leder. Morten har bevist, at han netop besidder det at kunne skabe rammerne for udvikling af unge talenter, hvorfor vi finder det helt naturligt at Morten fortsat skal være med til at udvikle disse unge spillere i den kommende sæson.«