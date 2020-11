Sylvie Gamys og TMS var aldeles suveræne mod Roskilde. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: TMS skød Roskilde i sænk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS skød Roskilde i sænk

Sport DAGBLADET - 21. november 2020 kl. 17:28 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Det skulle skulle have været et lokalbrag, men i stedet blev det et lokalgab. For spænding var der ikke meget af, da TMS Ringsted-kvinderne lørdag udraderede Roskilde med 27-16.

Kampen startede ud med tre fejlafleveringer og tre brændte afslutninger - ganske ligelige fordelt på begge hold - og det varslede ikke umiddebart alt for godt i forhold til kampens kvalitet.

Til gengæld var der i særdeleshed én spiller, der stjal billedet i kampens indledning - nemlig TMS-keeper Julie Munkø. For efter ni minutter, da kampens første timeout blev taget, havde hun såmænd end redningsprocent på 66 efter fire redninger på seks skud.

Generelt var det da også hjemmeholdet, der kom bedst fra start, hvor 4-2 efter 10 minutter blev til 7-3 efter 14 minutter, og så var der en anelse rådvildhed at spore i Roskilde-spillernes øjne. De hvidblusede havde da også generelt afsluttet alt for ukoncentreret i det første kvarter, og det gav sig udslag på måltavlen.

Noget måtte der gøres hos udeholdet, og træner Daniel Rensch valgte da også at gå over til syv-mod-seks i angrebet i en periode. Alligevel fortsatte Roskilde med at brænde og brænde og hér var blandet andre Caroline Kliver og Malene Nielsen blandt synderne.

25 minutter inde i kampen havde gæsterne da også blot scoret sølle fire gange - noget af et særsyn i en række som 1. division. Omvendt buldrede TMS bare videre og var på dette tidspunkt oppe på 12 kasser - og ærlig talt virkede kampen allerede hér afgjort.

Pausetillingen 14-5 virkede nærmest surrealistsik for to hold, der på forhånd havde lige mange point i rækken, men den var god nok.

Roskilde blev udspillet, ja, men holdet havde nu heller ikke dommertække - for at sige det pænt. Efter 35 minutter stod der bemærkelsesværdigt nok »5-0« i udvisninger til de hvisblusede, og det uden at man på nogen måde følte, at holdet spillede specielt hårdt.

Ikke desto mindre behøver man jo ikke klaske sammen som våde klude, og når en Emilie Theil trods bagud 7-19 forsøger med en hasarderet bag-om-ryggen-aflevering ind til stregen i syv-mod-seks-spil, og TMS så sekundet efter kyler bolden ned i tomt mål - ja, så beder man også selv om det.