TMS-spillerne skal være bedre til at klare presset og styre kampene i de sidste 8-10 minutter. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: TMS skal være bedre, når kampene skal afgøres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS skal være bedre, når kampene skal afgøres

Sport DAGBLADET - 30. januar 2020 kl. 09:32 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her på siden berørte vi allerede tematikken for godt halvanden måned siden - men dengang afviste TMS Ringsted-træner Christian Dalmose, at der var tale om nogen som helst form for gummiarm hos TMS - og at holdet ikke havde nogen særlige problemer med at »køre kampene hjem« i de sidste afgørende spilleminutter.

Siden dengang har TMS så yderligere tre gange været ude for at have store problemer i de sidste otte-ti minutter af kampene.

Nuvel, mod Team Sydhavsøerne blev de grønblusede reddet af gongongen - ikke mindst på grund af strålende spil af keeper Frank Mikkelsen.

Men TMS var ikke desto mindre foran med 24-20 med en halv snes minutter tilbage - og inden sejren akkurat kom i hus, blev holdets forspring mindsket til 25-24 med et kæmpedrama til følge i sidste minut.

Og mod både Skive og Skovbakken for nylig gik det trods føringer galt til allersidst - ligesom det i øvrigt tidligere i sæsonen også gjorde mod HEI Skæring og Odense. Så hvad er det med TMS Ringsted og de sidste 10 minutter af kampene?

Ønsker større frigjorthed Nu har selv Christian Dalmose haft det oppe at vende med spillerne. I al fred og fordragelighed, forstås, men ikke desto mindre har det været et tema i den sidste uge, fortæller han og tager specifikt de to seneste udebanenederlag mod Skive og Skovbakken op som eksempel:

- Det værste ved, at vi taber kampene i Skive og i Skovbakken er ikke så meget nederlagene i sig selv - men nærmere dét, at vi i begge kampe endnu en gang kommer foran med et par mål i slutfasen, og hvor det ser godt ud. Og så taber vi de sidste minutter af kampen med henholdsvis 0-5 og 1-7!

- Det er sådan noget, der er en smule bekymrende. Altså at vi ikke har den dér coolness, der skal til for at vinde sådan nogle kampe.

Er dén del - altså de sidste 8-10 minutter af kampene det største tema hos jer lige nu?

- Ja, det synes jeg. Det er ikke fordi, det skal gøres til noget mega problem, men det er klart, at vi er gået ind og har kigget grundigt på det. Og så sent som i tirsdags så vi en masse video og småklip omkring vores afslutninger på kampene, forklarer TMS-træneren og uddyber:

- Vi havde en god snak om det hele og kiggede tilbage på de enkelte kampe, med henblik på at udpege hvad vi kunne have gjort anderledes i de situationer. Og jeg synes faktisk, at vi som hold gik ud fra »mødet« med en stor optimisme og energi og tro på tingene.

Nu hvor I har kigget på de forskellige sekvenser igen endnu mere dybdegående - er der så nogle særlige fællestræk ved kampene?

- Det er helt klart et fællestræk, at der er et stort pres på måske særligt de unge spillere, som ikke har prøvet det hér 100 gange før. Alle har talt om siden 1. september, at vi skal rykke op, og det tror jeg måske efterhånden har plantet sig lidt hos spillerne. Det er sagens kerne, og det er det vi arbejder på. På at få en større frigjorthed ind i spillet, når kampene skal afgøres til sidst, konkluderer Christian Dalmose.