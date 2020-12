Laurits Legér scorede fire gange for TMS mod GOG. Arkivfoto

TMS skabte spænding mod topholdet

Efter sidste uges 22-28 nederlag til GOG i Gudme var TMS Ringsted heller ikke ventet de store chancer i jule- og returopgøret tirsdag aften i Ringsted. Men rent faktisk rakte TMS-drengene i den grad ud efter sensationen mod Liga-etterne, og til allersidst blev det faktisk spændende i den noget triste og lydtomme kulisse i Dansk Kabel TV Arena, hvor 20 tilskuere ikke formåede at skabe en atmosfære, der er værd at skrive om.

33-31 vandt GOG kampen, som de var ved at punktere allerede efter otte-ti minutter.

5-2 og 6-3 førte fynboerne, men så scorede Joachim Møller tre gange i træk, så tavlen hed 7-6 og derefter 8-7 til gæsterne, og derfra var det et lige opgør med GOG et skridt eller to foran hele tiden.