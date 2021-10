Oskar Vind (tv) blev TMS-topscorer med syv mål i Holstebro, mens Martin Risom - som her er i BHS-menneskehænder - scorede seks. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

TMS skabte kortvarig spænding

Sport DAGBLADET - 01. oktober 2021 kl. 20:43 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Efter to sejre og en uafgjort, der havde en af sejr over sig, i de sidste tre kampe, havde TMS Ringsteds mænd næserne sat i retning af flere point på kontoen, da de fredag aften var på besøg i Holstebro i Gråkjær Arena.

Men det blev ikke til en gentagelse af det højest overraskende uafgjorte facit fra næsten præcis et år siden, hvor Morten Jensen udlignede til 32-32 direkte på frikast fra tæt på midten i sidste sekund.

Midtsjællænderne måtte indkassere et nederlag på 31-35 efter at have været nede med 13-16 ved pausen.

Det lignede ellers, at Christian Dalmoses tropper efter en noget besværet start med en del tekniske fejl og ingen redninger ville nå helt op, da der resterede fem minutter af første halvleg.

Med to mål i rap af Lauritz Legér og Pelle Schilling fik TMS'erne høvlet hjemmeholdets firemålsføring ned på to, og da Tobias Lantz så nappede et straffekast fra Magnus Bramming, kunne Oskar Vind med sin fjerde scoring reducerer til 13-12.

Schilling og Legér var til gengæld uheldige i de døende minutter med et reddet forsøg og ét på stolpen, og så var afstanden altså igen oppe på tre ved pausen, som den havde været det stort set fra det ottende minut ved 4-1.

Ringstederne var ingenlunde slået endnu, og da hjemmeholdet hurtigt i anden halvleg blev ramt af en udvisning vejredes morgenluft.

Overtallet blev godt nok "kun" vundet med 1-0 på Martin Risoms anden scoring, men på mål af Oliver Klarskov og Mark Nikolajsen ikke længe efter hed måltavlen 18-17 efter syv minutter og 20-18, da THH med 20 minutter igen kaldte sin anden time-out.

Med et kvarter tilbage kaldte Christian Dalmose også sine spillere til sig for anden gang - nede nu med 25-21, og den tredje og sidste time-out nappede gæsterne med syv minutter tilbage at spille.

Da førte THH Holstebro med 31-26, og de to point syntes at have fundet deres ejermænd. Oskar Vind omsatte ganske vist sikkert det straffekast, som Martin Risom så tilkæmpede sig, hvorpå Risom klappede 31-28 på plads, men hjemmeholdet havde nogenlunde ro på og kunne trods et blokeret skud og ét forbi gå ind i de sidste to minutter med et forspring på fire, som det altså også holdt sig på.