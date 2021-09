Oskar Rasmussen var klinisk på TMS Ringsteds højrefløj og nettede syv gange. Foto: Jørgen C. Jørgensen

TMS sejrede i vildt comeback

Sport DAGBLADET - 18. september 2021 kl. 14:34 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

TMS Ringsted var bagud med fire mål midtvejs i 2. halvleg af den vitale udekamp mod Skive lørdag. Men efter en flot og uventet slutspurt vandt TMS til sidst alligevel med 30-27.

TMS fik en decideret fremragende start på kampen, hvor man rent defensivt fik pillet bolden fra gæsterne i op til flere angreb - og i den anden ende var skarpe. Især stregspiller Anders Agger og højrefløj Oskar Rasmussen var brandvarme i indledningenmed hhv. to og tre mål på minutter.

Således kom TMS Ringsted foran med 7-3 og alt så ud til at gå den helt rigtige vej for gæsterne. Men så tog Skive en timeout, og derfra begyndte det at gå skævt for udeholdet. Hele tre udvisninger løb holdet ind i i løbet af de næste seks spilleminutter, og det forstod Skive i den grad at udnytte.

Og med 18 minutter spillet stod der 9-8 i hjemmeholdets favør. Lidt af en kolbøtte i kampens udvikling, og pludselig var det TMS'erne, der så rådvilde ud og tog nogle mere eller mindre hasarderede afslutninger udefra.

En del af problemet i den følgende periode var egentlig ikke, at Ringsted havde problemer med at spille sig frem til kvalificerede chancer - de mange muligheder blev bare brændt igen og igen, og hér var særligt bagspillerne Martin Risom og Mark Nikolajsen slemme.

Oskar Rasmussen fortsatte dog med at »virke«, og på et straffekast kunne han udligne til 12-12 med fire minutter til pause. Pausestillingen hed da også netop 14-14, og efter at TMS ellers havde været bagud med to og en del på hælene, var dét egentlig en udmærket måde at gå til pause på for holdet.

2. halvleg startede dog rigtig skidt for TMS, og Skive vandt de første tre minutter af halvlegen med 3-1 til nu 17-15 på tavlen. Endnu en gang fortsatte Skive-keeper Magnus Brandbyge med at snuppe bolde, og da TMS' syv-mod-seks-spil for anden gang på et par minutter resulterede i en Skive-scoring i tomt mål, så det efterhånden noget mørkegråt ud for TMS.

Af et par omgange kom udeholdet bagud med tre mål, men der var forspringet til hjemmeholdet stadig inden for rækkevidde. Men da Skive kom på 21-17 på tavlen efter 41 minutter, var den mørkegrå sky over TMS-hovederne efterhånden blevet helt sort.

Et stort problem i dén sammenhæng var, at Skive i en lang periode scorede på næsten hvert eneste angreb - TMS-keeperne Patrick Bols og Tobias Lantz fik virkelig ikke fat i meget i åbent spil (Bols havde dog spøjst nok to strafferedninger undervejs)

I slutfasen fik gæsterne dog mønstret noget tiltrængt gejst igen, og især Martin Risom løftede pludselig sit spil gevaldigt. Og så nåede TMS op på 25-25 med syv minutter igen, og en gyserafslutning så ud til at være i vente.

Hele syv scoringer på stribe blev det faktisk til for TMS i en vanvidsperiode, og for anden gang i opgøret var alting vendt fuldstændig på hovedet.

25-29 stod der på måltavlen ved indgangen til de sidste to et halvt minut.

Sagen var afgjort, og en vanvittig kamp var endt med en udesejr.