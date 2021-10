TMS Ringsted og cheftræner Christian Dalmose kunne juble. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: TMS sejr i sidste sekund - men Ribe-Esbjerg protesterer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS sejr i sidste sekund - men Ribe-Esbjerg protesterer

Sport DAGBLADET - 12. oktober 2021 kl. 21:54 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Overhånden skiftede side flere gange end, da TMS Ringsteds håndboldmænd tirsdag aften skulle forsøge at følge op på en mere end godkendt sæsonstart i Ligaen og hente point seks eller syv efter syv kampe. Ribe/Esbjerg var på besøg i Dansk Kabel TV Arena for at forhindre det, og for at rejse sig efter et lidt chokerende nederlag hjemme til Nordsjællands oprykkere i deres seneste kamp, deres femte.

Det blev præcis så intenst og spændende, som man kunne have ønsket sig på forhånd.

TMS'erne førte ganske vist 17-14 syv minutter inde i anden halvleg, som man startede som lyn og torden for at genvinde det overtag, som man havde haft i det meste af første halvleg, men seks minutter senere var Ribe/Eebjerg foran 19-18, så førte hjemmeholdet 22-21, var nede 22-23 og foran igen med 24-23 via et underhåndsskud af Oliver Klarskov mellem benene på Ribe-keeperen med syv minutter igen.

Men det var begyndt at blive stolpe-ind for gæsterne og stolpe-ud, og da Martin Risom knaldede sit ottende mål i rusen med knap tre minutter tilbage var det til reducering 26-27.

Salen kogte, og TMS-bænken med - og Ribe skød over mål, så Mark Nikolajsen efter TMS' tredje og sidste timeout kunne udligne til 27-27 med 65 sekunder tilbage at spille.

Kristian Kristensen kaldte så sin sidste timeout med 37 sekunder igen, og gæsterne fik spillet Mathias Jørgensen fri ude på højre fløj. Men denne ene gang var det så overligger-ud for den ellers træfsikre fløj og så var der fem sekunder til at få fat i bolden og få den op i den anden ende. Det lykkedes lige netop - i absolut sidste sekund fløj Pelle Schilling ind fra venstre fløj og satte sejrsmålet til 28-27 og 814 tilskuere skreg næsten lige så ekstastisk som spillerne på banen. Kristian Kristensen og Ribe-Esbjerg nedlagde straks protest over scoringen, som de mente faldt efter slutsignalet, og den skal nu behandles i DHF-regi.

Bare én gang var TMS var bagud i første halvleg. 12-13 førte Ribe/Esbjerg, da der manglede et par minutter - og frem til fem minutter før havde hjemmeholdet haft mere end almindelig godt fat i gæsterne, men så blev Pelle Schilling udvist i to minutter for at tage lidt for kikset fat i forsvaret, og så var det som om, at initiativet skiftede banehalvdel.

Hvor det hidtil havde været det grønblusede, der havde stået solidt som skovens tykkeste træ i skoven og lavet de fineste mål på gennembrud, var det pludselig de blåblusede gæster, der for alvor fik fat i forsvaret og krydrede med vip-scoring og målgivende aflevering gennem feltet.

TMS nåede at komme op på 13-13 ved pausen, og det kunne ingen vel sådan rigtigt sige noget til, selv om indledningen på kampen lovede mere for det medlevende publikum.

3-0 førte TMS således efter fire minutters spil og 7-4, da en af forsvarsgeneralerne, Sebastian Thor, dobbelt så langt henne fik kampens første udvisning.

Undertallet forvaltede værterne fint. Patrick Bols leverede en superredning, Oskar Rasmussen øgede til 8-4, og med sit tredje mål sørgede Martin Risom for 8-5, inden Joachim Møller Jacobsen satte en parade, så TMS'erne vandt undertallet med 2-1 og Ribe/Esbjerg-træner Kristian Kristensen følte sig kaldet til at kalde en time-out..

Hidtil fejlfrie Mark Nikolajsen fejlafleverede og var uheldig med først en underhåndsafslutning i maven på den indskiftede veterankeeper Søren Rasmussen og så et stolpeskud, og så var det Christian Dalmoses tur til at samle sine folk omkring sig til instrukser ved 9-8 efter et kvarters spil.

Indskiftede Lauritz Legér fik lige netop overtrådt på en vip-scoring, men fik i næste angreb tilkæmpet sig et straffekast og fremprovokeret en udvisning, og så var TMS foran med 12-9, inden initiativet altså skiftede.