Mark Nikolajsen spillede en gevaldig 2. halvleg og blev TMS-topscorer med syv mål. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Send til din ven. X Artiklen: TMS røg ud med æren i behold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TMS røg ud med æren i behold

Sport DAGBLADET - 25. august 2021 kl. 20:47 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Det lignede på et tidspunkt, at TMS Ringsted skulle ryge ind i en decideret øretæve i onsdagens 1/8-finale i pokalturneringen mod GOG. I starten af 2. halvleg var TMS'erne nemlig bagud med hele 11 mål mod de fynske favoritter - men efter en flot fight i resten af kammpen, fik Ringsted reduceret nederlaget til et firemåls af slagsen i form af 28-32 på tavlen.

Der var fra start lagt op til folkefest i en tætpakket hal i Ringsted, men dén stemning virkede GOG indledningsvist at have en stor lyst til at punktere. Der var nemlig bare spillet to minutter, før udeholdet allerede flere gange havde vist klassen og var foran med 3-0.

TMS kom kortvarigt livgivende på 2-3, men lynhurtigt skruede favoritterne så op for gassen igen med tre scoringer på stribe. På forhånd var der talt utrolig meget om gæsternes »stjernespiller« Mathias Gidsel, men faktisk skulle der gå 11 minutter, før han kom på tavlen for første gang.

Til gengæld har GOG så mange andre klassespillere, og TMS havde i det første kvarter særskilt svært ved at styre gæsternes Simon Pytlick. Allerede hér havde han nemlig scoret fem gange, og så hed stillingen 5-10 på tavlen. I det hele taget skulle midtsjællænderne kæmpe utrolig meget mere for sine mål - mens gæsterne scorede på rundt regnet 80% af sine angreb i de første 15-20 minutter.

Når Ringsted endelig scorede, var skete det flere gange i de følgende sekunder, at GOG via lynhurtige opgiverkast fik fremtvunget mål eller straffekast i den anden ende.

Og så havde TMS'erne generelt svært ved at overliste GOG's dygtige, norske keeper Torbjørn Bergerud. Og for en mand som Lauritz Legér betød det, at han i et par tilfælde overkompenserede ved at skyde så yderligt, at boldene røg forbi mål i ellers frie positioner.

Pausestillingen hed 10-18, og så var der ikke længere spænding om, hvem af de to hold, der skulle gå videre til kvartfinalerne. Nu gjaldt det i stdet for TMS om mentalt at »nulstille« kampen og så få det bedst mulige ud af 2. halvleg.

Hvordan lykkedes den del så? Til at starte med ikke ret godt - for da det så værst ud for TMS førte gæsterne med hele 23-12 og al stemning var ved at fise ud af Dansk Kabel TV Arena. Men en rigtig god TMS-periode satte liv i kludene igen, og efter ikke mindst en stribe ægte energimål af Mark Nikolajsen, kom hjemmeholdet helt op på 22-26.

Noget af en stime af TMS, som faktisk »vandt« en 10 minutters periode med 10-3..

Decideret spænding blev der dog aldrig, men opløftende var det bestemt at se værternes sidste 25 minutter - efter at holdet indtil da var blevet klædt af.